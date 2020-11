Rileva, in tempo reale, i guasti di rete intra-dominio e di identifica i collegamenti ad alto rischio attraverso il controller distribuito del dispositivo e lo stato di guasto di tutta la rete attraverso il controller centralizzato del sistema di gestione e controllo.

ZTE Corporation ha annunciato oggi che, in collaborazione con la filiale di Xiamen di China Mobile, ha sviluppato la prima soluzione di protezione multidimensionale del settore e ha assunto un ruolo guida nella verifica della SPN nelle reti live.

La soluzione

La soluzione include: la protezione del tunnel SR-TP 1:1, la protezione dinamica del reindirizzamento, il percorso di fuga SR-BE e il calcolo intelligente del percorso basato sull’identificazione dei collegamenti ad alto rischio. E’ inoltre in grado di migliorare notevolmente l’affidabilità della rete, in caso di guasti multipli e di condizioni meteorologiche estreme.

Rileva, in tempo reale, i guasti di rete intra-dominio e di identifica i collegamenti ad alto rischio attraverso il controller distribuito del dispositivo e lo stato di guasto di tutta la rete attraverso il controller centralizzato del sistema di gestione e controllo. Inoltre, la soluzione, ha integrato varie tecnologie di protezione attiva e di standby, reindirizzamento e percorso di fuga per una protezione completa.

Le quattro protezioni

La prima protezione è la protezione del tunnel SR-TP 1:1, che ha un tempo di commutazione di protezione deterministico inferiore a 50ms quando si verifica un guasto.

La seconda protezione è il reinstradamento dinamico. Quando si verificano guasti multi-punto, l’UME (Unified Management Expert) consente il reinstradamento automatico all’interno del dominio e attraverso il dominio, e la combinazione della tecnologia di reinstradamento e della protezione del tunnel SR-TP 1:1 porta una protezione “permanente 1:1”.

La terza protezione è la protezione del percorso di fuga, che è indipendente dal sistema di gestione e controllo. Il dispositivo offre l’autoconvergenza alimentata dal protocollo SR-BE per formare un percorso di fuga. Quando l’elemento di rete interrompe la connessione con il sistema di gestione e controllo, il dispositivo interconnette automaticamente i servizi per un rapido recupero.

La quarta protezione è il calcolo intelligente del percorso basato sull’identificazione del collegamento ad alto rischio. L’analisi dei grandi dati dell’UME viene utilizzata per individuare i collegamenti ad alto rischio in anticipo, in modo che possano essere automaticamente evitati durante l’implementazione del servizio o il reindirizzamento.

Capacità di protezione

La soluzione di protezione multidimensionale ha adottato la serie ZXCTN 6700 di ZTE, la serie ZXCTN6000 e il sistema di gestione e controllo intelligente di nuova generazione ZENIC ONE (UME) in un’unica rete, coprendo fino a 43 casi di utilizzo di scenari multi-fallimento nelle reti esistenti.

La soluzione può consentire un rapido ripristino del servizio in modo automatico durante tutto il processo, senza alcun intervento manuale, in caso di guasti a singolo punto, multipunto, intra-dominio, cross-dominio, o anche la disconnessione del sistema di gestione e controllo o del dispositivo SPN, quindi notevoli capacità di protezione del servizio.