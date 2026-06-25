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Da Villa Certosa di Berlusconi alle torri per ultra-rich: lo shopping del Qatar in Italia

Da Villa Certosa di Berlusconi alle torri per ultra-rich: lo shopping del Qatar in Italia

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Da Villa Certosa di Berlusconi alle torri per ultra-rich: lo shopping del Qatar in Italia Adnkronos

(Adnkronos) – Maison di moda, grattacieli, hotel da mille e una notte, è il caso di dirlo: l’acquisto di villa Certosa a Porto Rotondo è solo l’ultimo dei ‘gioielli’ rilevati dallo sceicco Hamad bin Jassim al Thani (Hbj per il solotto stretto della finanza) per sé o attraverso il fondo sovrano da lui guidato, la Qatar investment authority. Il tutto per una ricchezza personale stimata intorno ai 5,1 miliardi di dollari, mentre il Qia, che investe i proventi dalla vendita di petrolio e gas, gestisce un patrimonio di circa 450 miliardi di dollari. 

MODA ULTRA-RICH. Il Qatar detiene oggi il 70% della maison Valentino, la parte restante è nel portafoglio del polo del lusso Kering; lo storico brand sartoriale vicentino Pal Zileri e sarebbe in trattativa per rilevare il 10% delle sneakers super posh Golden goose, passate a dicembre scorso all’equity cinese Hongshan Capital (Hsg) dal fondo Permira. 

SARDEGNA MON AMOUR. Villa Certosa, con le sue 126 stanze, vulcano artificiale e anfiteatro tra gli optional, è l’ultimo acquisto di Hbj nella sfarzosa costa sarda. Nel 2012 il Qia ha infatti rilevato dall’americana Colony Capital i quattro alberghi extra-lusso voluti dall’Aga Khan: il Cala di Volpe, location nel 1977 degli seguimenti di ‘Agente 007 – La spia che mi amava’ con Roger Moore; il Romazzino, dove soggiornavano Grace Kelly e Greta Garbo; il Pitrizza, icona del quiet luxury ed il centralissimo hotel Cervo. Nel portafoglio anche svariati terreni.  

MILANO DA BERE. Oggi il Qia detiene il 100% dell’intera area di Milano Porta Nuova, importante hub finanziario milanese che comprende opere di archistar come la Piazza dedicata a Gae Aulenti, la Torre Unicredit e gli iconici grattacieli per ultra-rich Solaria, Aria e Bosco Verticale. La Qia detiene anche il palazzo milanese sede di Credit Suisse in via Santa Margherita. 

HOTEL EXTRA-LUSSO. L’hotellerie a cinque stelle è uno dei target di peso del Qia: oltre ai ‘big four’ della costa Smeralda, nel portafoglio del fondo quatarino troviamo lo storico hotel Excelsior Gallia di Milano, l’esclusivo Gritti Palace di Venezia, il St. Regis e l’ Excelsior a Roma, il Baglioni e il Four Season a Firenze.  

OSPEDALI. Attraverso la Qatar Foundation al Thani ha una partnership con il Gemelli per l’ospedale Mater di Olbia. (di Luana Cimino) 

economia

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Redazione Key4biz

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