Gli executive webinar di Key4biz: un format nuovo, agile (30-45 min) trasmesso live ed in contemporanea attraverso una molteplicità di canali: il nostro sito web e su YouTube, Linkedin, Twitter e Facebook. Ecco come seguire venerdì il webinar "Le misure europee per la crisi", il primo appuntamento di 'Room 451'.

Venerdì 15 maggio alle ore 15:00 prendono il via gli executive webinar di Key4biz: un format nuovo, agile (30-45 min) trasmesso live ed in contemporanea attraverso una molteplicità di canali: il nostro sito web Key4biz.it e su YouTube, Linkedin, Twitter, Facebook.

Room 451 comprende 7 appuntamenti per discutere, con il prof. Fabio Bassan (Università Roma Tre) e i suoi illustri ospiti, le evoluzioni recenti e le prospettive delle sfide giuridiche, economiche e tecnologiche in un mondo in trasformazione.

Con un ospite fisso, un parterre di discussant di grande prestigio e la possibilità di proporre domande.

Quattro appuntamenti in italiano e tre in inglese, indirizzati a tutti coloro che vogliono approfondire temi complessi in modo nuovo attraverso il confronto delle opinioni.

PROGRAMMA:



15 maggio 2020, alle ore 15,00

Le misure europee per la crisi

Discussant

Gian Luigi Tosato, Università Luiss, Roma – Professore Emerito, Università La Sapienza, Roma .

Professore di Diritto dell’Unione Europea, Università Luiss, Roma; Senior Fellow della Luiss School of European Political Economy; membro del Comitato Scientifico della Luiss School of Law; membro del Comitato scientifico – didattico del Master “Global Regulation of Markets”. E’ stato visiting scholar nella Michigan University (1973) e nella Stanford University (1974-75).

. Professore di Diritto dell’Unione Europea, Università Luiss, Roma; Senior Fellow della Luiss School of European Political Economy; membro del Comitato Scientifico della Luiss School of Law; membro del Comitato scientifico – didattico del Master “Global Regulation of Markets”. E’ stato visiting scholar nella Michigan University (1973) e nella Stanford University (1974-75). Giorgio La Malfa, Presidente FULM.

Professore ordinario di Politica economica all’Università di Catania dal 1980, in aspettativa per mandato parlamentare. Eletto deputato al Parlamento italiano per il Partito Repubblicano Italiano per le Legislature: VI, VII , VIII ; IX, X, XI, XIII, XIV, XV. Eletto deputato al Parlamento europeo dal 1989 al 1991 e dal 1994 al 1999. E’ stato altresì Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica nel secondo governo Cossiga, nel governo Forlani e nel primo e secondo governo Spadolini. E’ stato Ministro per le Politiche Comunitarie e Coordinatore nazionale per la Strategia di Lisbona nel III Governo Berlusconi. Dal 1987 al 2001 è stato Segretario del Partito Repubblicano Italiano (PRI). Dal 2002 è Presidente del Partito Repubblicano Italiano (PRI).

Introduce e coordina Fabio Bassan (Università di Roma Tre)

Come seguirlo su YouTube

Per seguire il webinar di venerdì prossimo basta cliccare qui: rimanda al canale YouTube di Key4biz dove è già possibile “impostare il promemoria” per ricevere la notifica quando inizierà il live.

Come seguire il webinar su Facebook

È possibile seguire il webinar anche su Facebook cliccando qui: anche su questo social è possibile attivare il “Ricevi promemoria”, una notifica comunicherà alcuni minuti prima l’inizio del live.

I prossimi 6 appuntamenti di “ROOM 451-Law in a Transformative Age”

22 maggio 2020, alle ore 15,00

Pandemie e tecnologie

Discussant

Giuseppe Busia , Segretario Generale, Garante per la protezione dei dati personali

, Segretario Generale, Garante per la protezione dei dati personali Alberto Gambino, Università europea di Roma

29 maggio 2020, alle ore 15,00

Golden power nazionale ed europeo

Discussant

Giulio Napolitano, Università Roma Tre

5 giugno 2020, alle ore 15,00

Infrastrutture nazionali e gestione dei dati

Discussant

Giancarlo Montedoro , Consiglio di Stato

, Consiglio di Stato Mario Libertini, Università La Sapienza

12 giugno 2020 h.15,00, ENGLISH

International Organizations and systemic crises

Discussant

Larry Catà Bake r, Penn State University

r, Penn State University Susanna Cafaro, Università del Salento

19 giugno 2020 h.15,00, ENGLISH

International arbitration in investment disputes and systemic crises

Discussant

Maria Beatrice Deli, Segretario generale ICC Italia – Università del Molise

Segretario generale ICC Italia – Università del Molise Maria Chiara Malaguti, Università Cattolica, Roma

26 giugno 2020 h.15,00, ENGLISH

Smart contracts blockchain and AI

Discussant