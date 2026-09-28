»
»
Da Unioncamere e Camcom E.Romagna aiuto alle pmi per rendicontazione sostenibilità con standard Vsme

Da Unioncamere e Camcom E.Romagna aiuto alle pmi per rendicontazione sostenibilità con standard Vsme

di |
Da Unioncamere e Camcom E.Romagna aiuto alle pmi per rendicontazione sostenibilità con standard Vsme Adnkronos

(Adnkronos) – Valutare il proprio livello di sostenibilità sociale, ambientale e di governance (Esg) è utile anche alle piccole e medie imprese. I dati relativi alla transizione ecologica ma anche come l’azienda si rapporta con il personale e la società e come viene gestita sono, infatti, sempre più richiesti dal mercato, dalle filiere produttive e dal sistema finanziario e aiutano a supportare competitività e resilienza. (AUDIO) 

Ma come orientarsi in questo campo? Per aiutare le pmi esiste il Vsme (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed Smes), uno standard volontario per la rendicontazione della sostenibilità che offre un metodo semplice per valutare il livello raggiunto dall’azienda in questo campo, raccogliere tutte le informazioni utili e preparare e preparare un Bilancio di sostenibilità semplificato. Il Vsme permette, infatti, di allinearsi agli standard europei ma in modo proporzionato alle dimensioni dell’azienda. 

Per imparare a utilizzarlo, un aiuto concreto arriva da Unioncamere e dalle Camere di commercio Emilia-Romagna, con un webinar gratuito intitolato ‘La rendicontazione di sostenibilità per le pmi – Opportunità e strumenti secondo lo standard Vsme’, che si è svolto il 25 settembre. Esperti e tecnici del settore hanno illustrato ai partecipanti il quadro di riferimento del Vsme e le opportunità che esso offre alle aziende presentando inoltre servizi e strumenti utili per valutare il proprio livello di sostenibilità e predisporre un Bilancio di sostenibilità semplificato.  

 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche