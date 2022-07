Da Portofino parte la nautica elettrica targata Enel X Way

La sperimentazione di Enel X Way per Portofino prevede la messa a disposizione in comodato di un’infrastruttura di ricarica, allo scopo di abilitare il porto ad accogliere imbarcazioni elettriche e promuovere il turismo sostenibile.

A Portofino oggi è stata inaugurata la prima infrastruttura di ricarica per imbarcazioni elettriche di Enel X Way in Italia, alla presenza del Sindaco, Matteo Viacava e dell’Assessore Regionale a Infrastrutture e Ambiente, Giacomo Raul Giampedrone

Portofino diventa così il primo esempio di mobilità integrata nautica e auto del nostro Paese, fortemente voluta dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e raggiungere la carbon neutrality, anche in relazione all’utilizzo dell’infrastruttura portuale.

Il servizio si aggiunge alle infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche previste presso il parcheggio multipiano di Portofino e all’interno del parcheggio di Paraggi. Queste ultime due installazioni si sommeranno, così, alle 144 stazioni di ricarica della provincia di Genova, e alle 234 della Liguria, per un totale di 466 punti di ricarica su tutta la regione.

“Siamo molto orgogliosi di compiere questo passo insieme ad Enel X Way, dotando il nostro porto di una infrastruttura che farà da modello per altre marine d’Italia – afferma il Sindaco Matteo Viacava.Tale scelta va in direzione con quanto di buono è stato intrapreso lo scorso maggio, con il lancio del progetto ‘Portofino Carbon Free’. Avere soluzioni a basso impatto per il trasporto su acqua e su gomma rimane uno degli obiettivi cui miriamo con maggior interesse”.

“Abbiamo sempre puntato sulle politiche green e sull’utilizzo dei mezzi elettrici – dichiara il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – non solo nelle grandi città, ma anche nei nostri borghi. Voglio quindi congratularmi per iniziative come questa, che promuovono il rispetto per l’ambiente attraverso un’esperienza di mobilità sostenibile a Portofino, perla del Tigullio, una delle mete più rinomate e prestigiose per il turismo nella nostra regione. La filosofia zero emissioni è il futuro e la Liguria si dimostra ancora una volta al passo con i tempi”.

“Enel è da anni protagonista dell’elettrificazione dei trasporti e ora, con Enel X Way, impegnata a far crescere la rete di punti di ricarica per veicoli elettrici nel paese ed estenderla ai mezzi di trasporto sull’acqua, offrendo una copertura capillare su tutti i porti e le marine italiane - sottolinea Elisabetta Ripa, CEO di Enel X Way. Siamo, quindi, felici di inaugurare la prima infrastruttura di ricarica per imbarcazioni a Portofino e far partire da qui un nuovo percorso di mobilità integrata, possibile grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale, per contribuire a rendere questo incantevole borgo, conosciuto in tutto il mondo, ancora più accogliente e sostenibile per i cittadini e i turisti”.

La nautica elettrica è una realtà crescente in termini di volumi a livello mondiale e rappresenta una soluzione ideale – e già ora, in alcuni casi, anche l’unica possibile – per la navigazione in aree marine, lacustri e fluviali pregiate a livello paesaggistico e ambientale.