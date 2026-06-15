Da ‘Io sono Giorgia’ al tormentone ‘Melodi’, Longobardi racconta l’ascesa social di Meloni

(Adnkronos) – Come si comunica un leader politico nell’epoca dei social media? È questa la domanda al centro della presentazione del libro “Senza Maschera. L’ascesa social di Giorgia Meloni”, scritto dal social media manager della premier, Tommaso Longobardi, oggi alla Galleria Alberto Sordi di Roma. Il volume ripercorre l’evoluzione della comunicazione digitale di Giorgia Meloni, dal periodo all’opposizione fino alla Presidenza del Consiglio, raccontando il dietro le quinte di campagne, intuizioni e strategie che hanno contribuito a costruire una narrazione riconoscibile sui social network. Dal tormentone “Io sono Giorgia” al fenomeno internazionale “Melodi”, il libro descrive una comunicazione basata su rapporto umano, autoironia e capacità di trasformare critiche e imprevisti in occasioni di racconto.

Nel corso dell’evento, moderato da Marcello Foa, è intervenuta Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, sottolineando l’autenticità della presidente del Consiglio: “Giorgia è Giorgia. È quello che era 30 anni fa ed è quella che è oggi. Gli italiani lo sanno, lo percepiscono e lo capiscono”, ha sottolineato la sorella della premier. Presente anche il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, che ha evidenziato il rapporto tra politica e comunicazione: “Non si deve mai fare l’errore di adattare la politica alla comunicazione, perché altrimenti è la fine di chi fa politica. La comunicazione resta uno strumento fondamentale per chi fa politica”.

Tra gli ospiti anche il podcaster Davide Marrra, che ha definito “molto interessante” il percorso professionale di Longobardi e la sua strategia comunicativa per l’attuale presidente del Consiglio. “Dal punto di vista tecnico la sua storia è interessantissima, perché ha iniziato a lavorare con Fratelli d’Italia quando il partito partiva da una piccola percentuale. Insieme allo staff hanno svolto un lavoro comunicativamente molto rilevante”. Longobardi ha infine spiegato la filosofia alla base del proprio lavoro: “Quando mi sono reso indipendente in questo lavoro ho cercato di creare qualcosa per dare vita a un modello alternativo rispetto a quello che già esisteva”, ha sottolineato durante la presentazione.

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