Dalle truffe online agli attacchi contro infrastrutture e istituzioni, la cybersicurezza è una delle principali preoccupazioni degli italiani. Secondo un sondaggio Youtrend per Sky TG24, il 76% teme possibili attacchi informatici contro il Paese e il 73% ritiene l’Italia impreparata ad affrontarli.

Il 76% degli italiani si dice preoccupato del rischio di attacchi informatici contro il Paese e il 65% teme di subirne personalmente uno. La minaccia è percepita come concreta anche perché vissuta in prima persona: nell’ultimo anno sette cittadini su dieci hanno subìto almeno un episodio, dai messaggi truffa (57%) alle telefonate di falsi operatori e alle comunicazioni di furto di dati (20% ciascuno). È quanto emerge dal sondaggio di Youtrend per Sky TG24, secondo il quale, il quadro è completato dal giudizio sulle difese nazionali: per il 73% l’Italia non è sufficientemente preparata, mentre l’attacco ai supermercati europei è il caso recente che preoccupa di più (80%), seguono le minacce via web di bombe a bordo degli aerei di linea (74%) e quelle via e-mail alle scuole italiane (66%).

Cybersicurezza: gli italiani sono più preoccupati per il Paese che per sé stessi

Il 76% si dice preoccupato del rischio di attacchi informatici contro il Paese (27% “molto”, 49% “abbastanza”), contro il 20% poco o per nulla preoccupato. Il timore di subire personalmente un attacco, come il furto di dati o di denaro online, è più contenuto ma riguarda comunque il 65% (26% “molto”, 39% “abbastanza”). Le donne sono più preoccupate degli uomini (80% contro 73% per il Paese, 69% contro 61% a livello personale) e il Sud e Isole è l’area più allarmata (82% e 74%). Sul piano politico la preoccupazione per il Paese è più alta nel centrodestra (92%) che nel Campo Largo (77%).

Esperienze personali: sette italiani su dieci hanno vissuto almeno un episodio nell’ultimo anno

Negli ultimi 12 mesi il 57% ha ricevuto un SMS, una mail o un messaggio truffa che chiedeva dati personali o bancari, il 20% una telefonata truffa da parte di finti operatori di banche, Poste o altri enti e un altro 20% la comunicazione da parte di un’azienda che i propri dati erano stati sottratti. Il 10% ha subito l’accesso di estranei a un proprio account e il 7% ha trovato addebiti non autorizzati su carta o conto. Solo il 28% non ha vissuto nessuno di questi episodi. Gli episodi vengono avvertiti di più dai laureati: fra i laureati solo il 16% dichiara di non averne vissuto nessuno, contro il 36% di chi ha la licenza media. Simmetricamente, gli over 65 si accorgono meno da accessi abusivi agli account (3% contro il 13-15% degli under 50) e da comunicazioni di furto dati (12% contro il 29% dei 18-34enni).

Casi recenti: l’attacco ai supermercati preoccupa l’80%, forte divario di genere sugli allarmi bomba nelle scuole

Fra i casi dell’ultimo mese, quello che preoccupa di più è l’attacco hacker ai supermercati europei che ha costretto a buttare grandi quantità di cibo (80%, di cui 34% “molto”). Seguono le minacce via web di bombe a bordo degli aerei di linea (74%, ma con la quota più alta di “molto preoccupati”, 36%) e quelle via e-mail alle scuole italiane (66%, 33% “molto”). Le donne sono più preoccupate degli uomini in tutti e tre i casi, con il divario più ampio sulle scuole: 79% contro 54%, 25 punti di differenza. Anche qui il Sud e Isole è l’area più allarmata (82% sulle scuole, 85% sugli aerei).

Difese informatiche: per il 73% l’Italia non è preparata, scettici anche nel centrodestra

Solo il 18% ritiene l’Italia preparata a difendersi dagli attacchi informatici (2% “molto”, 16% “abbastanza”), mentre il 73% la giudica poco (47%) o per nulla (26%) preparata. Il 9% non si esprime. Lo scetticismo è più forte fra i 18-34enni (87%, con appena il 7% che considera il Paese pronto) e nel Campo Largo (85%), ma prevale anche fra gli elettori di centrodestra (60%), dove solo il 32% giudica l’Italia preparata.

Ucraina: per il 56% la guerra continuerà come negli ultimi mesi, calano le attese di pace

Dopo il nuovo round di trattative di Abu Dhabi, il 56% degli italiani ritiene che l’esito più probabile sia una prosecuzione della guerra simile agli ultimi mesi (+5% rispetto a dicembre 2025). Il 16% si attende una tregua temporanea (-1%) e solo il 6% una pace duratura (-3%), mentre l’ipotesi di un’escalation su scala più ampia scende al 7% (-3%). Il 15% non si esprime (+2%). L’attesa di uno stallo è più diffusa nel Campo Largo (66%) che nel centrodestra (55%), dove è più alta la quota di chi prevede una tregua (23% contro 10%). Fra gli uomini la previsione di una guerra prolungata arriva al 67%, fra le donne si ferma al 45%, con il 21% che non si esprime.

Sostegno all’Ucraina: il 58% vuole fermare l’invio di armi, quote quasi identiche nelle due coalizioni

Sulla posizione futura dell’Italia, il 39% vorrebbe smettere di inviare armi e finanziamenti assumendo un atteggiamento neutrale (+1 rispetto a dicembre 2025) e il 19% fermare le armi mantenendo il sostegno economico (+2%): complessivamente il 58% è per lo stop agli aiuti militari. Il 23% vorrebbe continuare a inviare armi senza truppe (-3%) e solo il 4% aumentare il sostegno fino all’invio di truppe (-3%). Il 15% non si esprime (+3%). La frattura attraversa entrambe le coalizioni: lo stop all’invio di armi raccoglie il 56% fra gli elettori di centrodestra e il 57% nel Campo Largo. Nel centrosinistra gli elettori PD sono i più favorevoli a proseguire il sostegno militare (48% fra armi e truppe), mentre fra quelli M5S il 71% vuole fermarlo (52% per la neutralità). Nel centrodestra sono gli elettori FdI a volere in maggioranza lo stop (62%, di cui 46% per la neutralità), più di quelli delle altre liste di centrodestra (41%). Futuro Nazionale si distingue con il 92% dei suoi elettori a favore della neutralità, mentre fra gli elettori di centro prevale la linea del sostegno militare (61% fra armi e truppe). Entrambi i dati vanno presi con cautela per la base ridotta.

Fiducia sulla guerra: il centrodestra è preferito al centrosinistra, ma il 30% non si fida di nessuno

Sulla gestione della posizione italiana rispetto alla guerra in Ucraina, il 29% si fida di più del centrodestra e il 23% del centrosinistra, mentre il 30% non si fida di nessuna delle due coalizioni e il 18% non si esprime. Il centrodestra è avanti di 6 punti, ribaltando i rapporti di forza delle intenzioni di voto. Pesa la diversa compattezza degli elettorati: l’80% degli elettori di centrodestra si fida della propria coalizione, contro il 57% nel Campo Largo, dove il 28% non si fida di nessuna delle due. Fra gli elettori M5S la fiducia nel centrosinistra si ferma al 46% (27% nessuna, 23% non sa), fra quelli PD sale al 68%. Fra indecisi e astenuti prevale la sfiducia verso entrambe le coalizioni (43%), con un altro 34% che non si esprime.

Intenzioni di voto: cresce M5S, cala FN raggiunto da Forza Italia

Rispetto alla rilevazione dell’11 novembre il quadro generale è sostanzialmente invariato: Fratelli d’Italia è al 27,2% (-0,2%), il Partito Democratico al 20,6% (+0,3%) e il Movimento 5 Stelle al 13,7% (+0,5%). Il distacco fra FdI e PD è di 6,6 punti. Futuro Nazionale scende al 6,6% (-0,6%) e viene raggiunto da Forza Italia, anch’essa al 6,6% (-0,1%). Seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 6,4% (+0,1%) e la Lega al 5,3% (-0,2%), che resta dietro a FN. Nell’area centrista Azione è al 3,3% (-0,3%), Italia Viva al 2,8% (-0,1%) e Ora all’1,1% (+0,1%). L’area degli indecisi e astenuti cala al 33,2%.

Coalizioni: centrosinistra avanti di 4 punti, ma con FN il centrodestra tornerebbe in testa

Nello scenario per coalizioni il centrosinistra (PD, M5S, AVS, Italia Viva e altre liste) sale al 45,0% (+1%), mentre il centrodestra (FdI, FI, Lega e altre liste) è al 40,8% (-0,3%): il vantaggio del campo progressista è di 4,2 punti. Futuro Nazionale, fuori dalla coalizione, è al 6,6% (-0,6%), Azione al 3,3% (-0,3%). Sommando FN al centrodestra si arriverebbe al 47,4%, 2,4 punti sopra il centrosinistra: il posizionamento di Futuro Nazionale resta determinante per gli equilibri fra i due poli.

Bilancio del governo: 58% di giudizi negativi, i più critici sono i giovani

Chiamati a riflettere su quanto fatto dal Governo Meloni dall’autunno 2022 a oggi, il 38% degli italiani dà un giudizio positivo, una crescita di ben 4 punti rispetto alla settimana precedente, e il 58% negativo, con appena il 4% di indecisi. Il saldo negativo è di 20 punti. La polarizzazione è netta: tra gli elettori di centrodestra il giudizio positivo arriva al 91% (99% fra quelli di FdI), mentre nel Campo Largo i negativi sono al 95% e fra gli elettori di centro all’88%. Si distingue l’elettorato di Futuro Nazionale, dove i positivi si fermano al 61% e i negativi salgono al 39% (dato da prendere con cautela per la base ridotta). Fra indecisi e astenuti prevalgono i negativi (66% contro 23%). Il giudizio è più severo fra i giovani: i negativi arrivano al 71% tra i 18-34enni e al 67% tra i 35-49enni, mentre fra i 50-64enni i positivi salgono al 46%. Sul piano territoriale il Nord-est è l’area più favorevole (46% di positivi), il Sud e Isole la più critica (66% di negativi).

Nota metodologica

Sondaggio svolto con metodologia CAWI tra il 14 e il 16 novembre 2026 su un campione di 810 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagati per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,4% con un intervallo di confidenza del 95%.

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