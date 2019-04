Cybersecurity, Tofalo (Difesa): ‘Presto defiscalizzazioni per le PMI’

Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo: "La sicurezza è un bene comune, deve essere quindi considerata un investimento per la nostra comunità e non un costo. Stiamo lavorando a una proposta per la defiscalizzazione dei costi per la sicurezza per le grandi ma soprattutto piccole e medie imprese".

“La sicurezza informatica è in cima all’agenda del Governo la cui azione combinata punta a investire sullo sviluppo delle nuove tecnologie e la sensibilizzazione degli utenti attraverso la diffusione della cultura della sicurezza e la formazione“. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo intervenuto ieri al convegno ‘Cyber Security, un problema non solo tecnico” organizzato a Milano con la Regione Lombardia e l’Associazione ‘Tra il Dire e il Fare’.

“La sicurezza – ha aggiunto il sottosegretario – è un bene comune, deve essere quindi considerata un investimento per la nostra comunità e non un costo, nell’ottica di Sistema Paese. Per questa ragione stiamo lavorando a una proposta per la defiscalizzazione dei costi per la sicurezza per le grandi ma soprattutto piccole e medie imprese“.

Per Tofalo quello di Milano “e’ stato un appuntamento che ha richiamato l’attenzione sui rischi e sulle opportunità del dominio cibernetico e su cosa fare per non incorrere nei pericoli della rete. Un tema che riguarda tutti, a ogni livello, dal singolo alle società e alle amministrazioni pubbliche“

Esperti cyber cercasi

Nel frattempo l’Italia è alla ricerca di risorse interessate a far parte del personale del Comparto Intelligence e che intendono dare un concreto contributo alla missione del DIS, dell’AISE e dell’AISI a tutela degli interessi strategici nazionali in campo politico, militare, economico, scientifico e industriale.

La ricerca è rivolta alle eccellenze con una formazione specifica in alcuni settori, tra cui le discipline umanistiche, economiche, giuridiche, e internazionali. Così come rientrano anche le figure tecniche con elevate conoscenze linguistiche, che abbiano capacità di analisi, o esperienze maturate in aree, organizzazioni e/o organismi esteri.

Inoltre, a sostegno delle più recenti iniziative avviate dal governo in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali, la selezione include profili con qualificate competenze nei vari ambiti della cybersecurity, come ad esempio la ricerca, il monitoraggio, l’analisi ed il contrasto alla minaccia cyber.

Per presentare i curricula bisogna registrarsi nella pagina Lavora Con Noi di sicurezzanazionale.gov.it. Per candidarsi c’è tempo fino alle 12:00 del 10 maggio 2019.