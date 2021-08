Cybersecurity Pa, Colao: “In arrivo progetto Cloud nazionale”

5 agosto 2021. La cybersecurity è diventato uno dei temi centrali della riunione del G20 dei ministri del digitale, svoltasi oggi a Trieste, dopo l’attacco informatico ai sistemi informatici della Regione Lazio.

Per evitare simili cyber-attacchi in futuro, il ministro dell’Innovazione Vittorio Colao schiera il cloud nazionale ed ha annunciato: “Presto presenteremo il progetto in cui inserire anche i dati delle autorità locali”.

Da domani scatta l’obbligo del green pass per accedere in molti luoghi. È corso il Consiglio dei ministri, ma la ministra Mariastella Gelmini ha già annunciato che sarà obbligatorio anche per insegnanti e personale scolastico.

G20. Giorgetti: “Rafforzare la risposta dei governi su cyber-attacchi”. Colao: “In arrivo il progetto Cloud nazionale”

di Luigi Garofalo

Colao annuncia: “Presto il progetto del cloud nazionale in cui inserire anche i dati delle autorità locali”.Leggi l’articolo

Green pass, Gelmini: “Obbligatorio per insegnanti e personale scolastico””

di Luigi Garofalo

“Il green pass non sarà obbligatorio per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e per i treni regionali”.Leggi l’articolo

Retelit. Francesco Sacco: “Alterata la geopolitica nel Mediterraneo”

a cura di Raffaele Barberio

L’intervista a Francesco Sacco, docente di Digital Economy all’Università dell’Insubria e alla SDA Bocconi.Leggi l’articolo

Enel cede il 50% del capitale di Open Fiber a Macquarie e CDP

di Flavio Fabbri

Il Gruppo ENEL cede il 50% del capitale in Open Fiber: il 40% andrà a Macquarie Asset Management e il 10% a CDP Equity.Leggi l’articolo

5G e infrastrutture, ricavi in Europa a 1,6 miliardi di dollari entro fine 2021

di Flavio Fabbri

Un nuovo Rapporto stima che per l’intero mercato delle infrastrutture per il 5G ci sarà una crescita dei ricavi per le aziende fornitrici di servizi.Leggi l’articolo

Crescono cyber attacchi globali, +125% nel primo semestre 2021

di Flavio Fabbri

I settori più colpiti risulterebbero i beni di consumo, con il 21% dei cyber attacchi, poi l’industria (16%) e le banche (10%).Leggi l’articolo

Paramount+, Sky e ViacomCBS annunciano il lancio sulle piattaforme nel 2022

di Redazione

Paramount+ sarà lanciato sulle piattaforme Sky in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Svizzera e Austria (GSA) nel 2022.Leggi l’articolo

Lepida e i nuovi servizi per l’Agenzia regionale di Protezione civile

di Redazione

Con l’ingresso dell’Agenzia nella compagine azionaria della Società, si è dato impulso all’ampliamento della tipologia di servizi che Lepida può offrire.Leggi l’articolo

Enel X e Telepass insieme per la mobilità smart e sostenibile

di Redazione

La partnership con Enel X permette a Telepass di rafforzare ulteriormente il suo posizionamento in quanto enabler di una mobilità integrata, flessibile sicura e sostenibile.Leggi l’articolo

