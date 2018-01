Cybersecurity nazionale, il 6 febbraio a Milano la presentazione del libro bianco

Martedì 6 Febbraio al Politecnico di Milano nell’ambito di ITASEC18, si terrà la presentazione del 'Libro Bianco sulla Cybersecurity in Italia, “Il Futuro della Cybersecurity in Italia: Ambiti Progettuali Strategici. Progetti e Azioni per difendere al meglio il Paese dagli attacchi informatici”.

Martedì 6 Febbraio all’ aula De Donato del Politecnico di Milano – Milano Città Studi (Edificio 3), alle 14:30 nell’ambito di ITASEC18, si terrà la presentazione del ‘Libro Bianco sulla Cybersecurity in Italia’. Il libro, secondo della serie, realizzato dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI ha come titolo “Il Futuro della Cybersecurity in Italia: Ambiti Progettuali Strategici. Progetti e Azioni per difendere al meglio il Paese dagli attacchi informatici”.

Scritto da oltre 150 docenti e ricercatori universitari, il libro bianco sulla cybersecurity mette in evidenza il punto di vista della comunità scientifica nazionale riguardo l’importanza di perseguire una politica di gestione della minaccia cyber derivante dal processo di trasformazione digitale.

Con questo obiettivo il libro delinea un insieme di ambiti progettuali e di azioni trasversali che la comunità della ricerca ritiene essenziali perseguire nel settore pubblico e in quello privato per gestire efficacemente i rischi in un mondo iperconnesso e digitalizzato.

L’evento di presentazione del libro sarà introdotto dal Prorettore del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto. Il libro bianco sarà discusso dai suoi curatori, i professori Roberto Baldoni (Sapienza di Roma), Rocco De Nicola (IMT Lucca), e Paolo Prinetto (Politecnico di Torino). A seguire una tavola rotonda affronterà i contenuti del libro. Saranno presenti Paola Inverardi, Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Paola Severino, Rettore LUISS, Giulio Pedrollo, Vice presidente Confindustria con delega alle Politiche Industriali, Antonio Samaritani, Direttore Generale AGID.

Le conclusioni dell’evento sono affidate al prefetto Alessandro Pansa, Direttore Generale del Dipartimento per la Sicurezza delle Informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Modera: Arturo Di Corinto

L’evento di presentazione si svolgerà in italiano.

Per partecipare all’evento la registrazione è obbligatoria.

Coloro che hanno una registrazione FULL a ITASEC2018 hanno garantita una registrazione automatica all’evento.

