Cybersecurity, meno di un mese al CyberSecMonth promosso dall’ENISA

Si avvicina il Cybersecmonth.eu, il mese europeo della sicurezza informatica, la campagna annuale dell’UE prevista ogni anno ad ottobre che promuove la cybersicurezza tra i cittadini e le organizzazioni.

Organizzato dall’ENISA, l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione, le attività di quest’anno – da conferenze e corsi di formazione a presentazioni e giochi di conoscenza – saranno solamente online a causa della pandemia COVID-19.

Il mese europeo della cybersecurity

Sotto il motto “Think Before U Click”, il programma 2020 include due temi per aiutare le persone a identificare ed essere preparate per le minacce informatiche. Il primo tema, “Competenze digitali”, fornirà ai partecipanti informazioni su questioni di e-privacy come la protezione dei dati personali, il cyberbullismo e il cyber stalking. Il secondo tema, “Cyber ​​Scams”, fornirà ai partecipanti approfondimenti sulle minacce informatiche attuali e potenziali come il phishing, la compromissione della posta elettronica aziendale e le frodi negli acquisti online.

“Il mese europeo della cibersicurezza è una delle campagne più importanti dell’UE che coinvolge le persone nella nostra regione e oltre, per comprendere meglio la sicurezza informatica e adottare le buone pratiche informatiche”, ha dichiarato Juhan Lepassaar, direttore esecutivo dell’Agenzia dell’UE. “Aumentare la conoscenza sulla cybersecurity non è solo la chiave per creare fiducia tra i cittadini dell’UE, ha aggiunto, ma è una nostra responsabilità condivisa”.