In un contesto geopolitico sempre più instabile, dove le minacce informatiche colpiscono con precisione chirurgica infrastrutture strategiche e account personali, e in un mondo in cui abbiamo capito quanto sia insicuro la dipendenza tecnologica delle nostre democrazie dalle autocrazie, è ora – nell’era del trumpismo – che l’Italia e l’Europa si attivino per rafforzare la propria autonomia tecnologica.

A questa chiamata fa appello la Conferenza “Indipendenza Digitale – Un patto per il futuro economico e tecnologico dell’Europa e degli europei”, promossa da Key4biz. Tra le prime aziende a rispondere e a partecipare all’evento, che si terrà a Roma il 27 maggio dalle 14:30 alle 18:00 a Palazzo Wedekind, c’è l’italiana Sharelock, specializzata in Cybersecurity.

Tecnologia avanzata e visione strategica

Nata come startup innovativa, Sharelock ha saputo imporsi nel panorama europeo grazie a una tecnologia proprietaria che combina Intelligenza Artificiale generativa, Agentic AI e analisi comportamentale. Il risultato è una piattaforma capace di rilevare e prevenire in tempo reale minacce legate all’identità digitale, dagli account compromessi agli attacchi interni – un terreno sempre più battuto da cybercriminali e attori statali.

Sharelock: un’italiana che compete con i giganti

Mentre il mercato della cybersecurity è dominato, principalmente, da player extra europei, Sharelock è la dimostrazione che anche l’Italia può esprimere innovazione di frontiera in ambito cibernetico. “La sicurezza informatica non è solo una questione tecnica: è una questione di sovranità. E l’Italia ha tutto per giocare un ruolo da protagonista”, è quanto afferma il CEO dell’azienda, Cristian Lucci.

Focus sulle infrastrutture critiche

In quest’ottica, Sharelock, come detto, parteciperà all’evento “Indipendenza Digitale”, dedicato proprio al tema della sovranità tecnologica e dell’autonomia digitale italiana. Un’occasione per ribadire l’importanza di sostenere le eccellenze nazionali e costruire un futuro con tecnologie europee almeno nei settori chiave dell’economia digitale.

Il ruolo delle Istituzioni

Digitale, economia e geopolitica sono piani strettamente connessi. Per questo motivo serve un ruolo sempre più attivo delle Istituzioni nel governare le tecnologie di frontiera.

Negli ultimi anni, l’Italia ha compiuto passi importanti nella governance della cybersecurity, con la creazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e l’elaborazione di una strategia nazionale sempre più strutturata. Ma non è sufficiente.

La cybersecurity, oggi, è una questione geopolitica e non più solo tecnologica. E l’Italia, come dimostrano aziende come Sharelock, ha tutte le carte in regola per affrontare e vincere questa sfida.

