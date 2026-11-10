Voucher cloud e cybersecurity, domande dal 10 novembre: guida per imprese e professionisti

Da oggi le micro, piccole e medie imprese (PMI) e i lavoratori autonomi possono inviare la domanda per il voucher cloud & cybersecurity del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit). La misura mette a disposizione 150 milioni di euro per finanziare soluzioni digitali nuove o più avanzate e sicure. Il contributo a fondo perduto copre fino al 50% delle spese ammissibili, con un tetto di 20mila euro per beneficiario.

Le domande si presentano online sulla piattaforma di Invitalia, dalle ore 12 del 10 novembre 2026 alle ore 12 del 20 gennaio 2027. La compilazione è già aperta dal 20 ottobre. L’accesso è a sportello e le domande vengono valutate in ordine cronologico: è quindi consigliabile preparare per tempo la documentazione. La procedura può chiudere prima della scadenza se le risorse si esauriscono.

Una goccia nel mare delle necessità che le imprese italiane, soprattutto di piccole dimensioni, hanno manifestato nel tempo per potenziare le proprie capacità di difesa da attacchi cyber sempre più potenti e dannosi.

Sul tema è intervenuto in una nota anche il ministro Adolfo Urso, che ha voluto saldare tra loro due temi solo a prima vista distanti: “Proteggere le nostre imprese da chi vuole impossessarsi delle loro tecnologie e del loro know-how significa difendere la sovranità economica dell’Italia. La difesa del Made in Italy passa oggi anche dalla sicurezza digitale”.

La misura, proposta a luglio, nasce per rispondere al ritardo digitale del sistema produttivo italiano, particolarmente evidente nelle realtà meno strutturate: il 94,7% delle imprese italiane ha meno di 10 lavoratori e solo il 29,4% delle microimprese con personale tra 2 e 9 addetti utilizza un software gestionale, contro il 51,4% delle imprese con almeno 10 dipendenti.

Chi può richiedere il voucher

Possono fare domanda le Pmi e i lavoratori autonomi, compresi i liberi professionisti, attivi sul territorio nazionale e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Tra questi, si legge sul sito del Mimit, c’è la disponibilità, alla data di presentazione, di un contratto di connettività con velocità nominale o massima in download di almeno 30 Mbps.

Sono ammesse connessioni fisse, comprese fibra, VDSL, FWA e satellitare; non quelle basate su rete mobile.

Le Pmi devono inoltre essere regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese e attive, e risultare in regola con l’obbligo di assicurazione contro calamità naturali ed eventi catastrofali. I lavoratori autonomi devono avere una partita Iva. La misura si applica nel rispetto del regime europeo “de minimis”.

Quali spese sono ammesse

Il piano di spesa deve valere almeno 4mila euro e riguardare prodotti o servizi acquistati da fornitori iscritti nell’elenco del Mimit. Prima di definire l’investimento, conviene quindi verificare che siano abilitati sia il fornitore sia la soluzione proposta.

Sono finanziabili, tra gli altri, firewall, sistemi di prevenzione delle intrusioni, antivirus, strumenti di monitoraggio e crittografia, servizi cloud infrastrutturali e di piattaforma, archiviazione e copie di sicurezza. Rientrano anche servizi in modalità SaaS, come software gestionali, sistemi per la gestione dei clienti, piattaforme per contenuti ed e-commerce.

Possono essere inclusi i servizi tecnici di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo, ma non la formazione. Queste spese accessorie non possono superare il 30% del piano complessivo. Il contributo non finanzia il semplice rinnovo di soluzioni equivalenti già in uso: l’impresa deve descrivere la propria situazione tecnologica di partenza e spiegare il miglioramento atteso. Sono escluse anche le spese per estendere licenze o aumentare il numero di utenze già disponibili.

Quanto si può ottenere e come preparare la domanda

Il contributo è pari al 50% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 20mila euro. Per raggiungere il tetto massimo, il piano deve quindi prevedere almeno 40mila euro di spese ammissibili. La dotazione complessiva è di 150 milioni: più di 71 milioni di euro sono riservati ai progetti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per accedere alla piattaforma servono identità digitale (Spid, Cie o Cns), firma digitale e Pec attiva. Occorre inoltre preparare la descrizione dello stato tecnologico iniziale e del miglioramento previsto, insieme alle offerte dei fornitori, con codici identificativi dei prodotti o servizi e dettaglio dei costi. Per le Pmi è richiesta anche la dichiarazione relativa all’obbligo assicurativo contro gli eventi catastrofali.

Il rimborso non è automatico al momento dell’ammissione: il beneficiario dovrà sostenere e pagare le spese e poi presentare la richiesta di erogazione, con la documentazione di spesa e di pagamento.

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