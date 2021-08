Il corso, che inizierà il 27 settembre 2021, prevede 250 ore di formazione per i candidati in possesso di lauree tecniche. Al termine della formazione, i migliori partecipanti saranno assunti dall'azienda.

Atlantica Digital in collaborazione con S&you Italia ha annunciato la partecipazione alla nuova edizione del Cybersecurity Academy Bootcamp, il progetto di formazione e certificazione cyber guidato da esperti israeliani di livello mondiale.

Il corso, che inizierà il 27 settembre 2021, prevede 250 ore di formazione per i candidati in possesso di lauree tecniche. I partecipanti saranno formati per ricoprire i seguenti ruoli junior:

Analista sicurezza/SOC (livello I+)

Ingegnere/Architetto della sicurezza

Tester di penetrazione

Amministratore di sistema

Analista di threat intelligence

Consulente per la sicurezza informatica

Responsabile tecnico della sicurezza

Al termine della formazione, i migliori partecipanti saranno assunti dall’azienda.

Cybersecurity Academy Bootcamp: per informazioni e iscrizioni

Per maggiori informazioni clicca qui.