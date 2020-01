Il 2020 sarà l’anno della sicurezza informatica? Sicuramente sì, in quanto siamo ormai entrati in quella che viene definita “l’era della cyber war”, mentre gli attacchi del crimine informatico alle aziende si moltiplicano di giorno in giorno.

Il 2020 sarà l’anno della cybersecurity? Sicuramente sì, in quanto siamo ormai entrati in quella che viene definita “l’era della cyber war”, mentre gli attacchi del crimine informatico alle aziende si moltiplicano di giorno in giorno.

Usa 2020 e Cybersecurity

Le elezioni presidenziali statunitensi del 2016 non sono state le più limpide di sempre. Allo stesso modo, non ci si può aspettare che le elezioni del 2020 siano così. Gli hacker faranno del loro meglio per colpire gli elettori americani per influenzare le elezioni.

L’autenticazione a più fattori

Oggi quasi tutte le aziende hanno una presenza online, pertanto, le aziende di medie dimensioni richiedono l’aggiornamento dei loro meccanismi di sicurezza contro la violazione dei dati.

L’autenticazione a più fattori potrebbe diventare la vera chiave di volta della cybersecurity nel 2020.

La necessità di professionisti qualificati

Aziende e Governi stanno diventando consapevoli dei fenomeni quali violazioni dei dati e attacchi informatici, a tal proposito la richiesta di professionisti qualificati per affrontare il crimine informatico è in aumento. Il 2019 ha visto il numero massimo di violazioni dei dati di sempre, quindi il nuovo anno può quindi vedere ulteriormente ampliare le capacità di sicurezza informatica.

Più budget per la sicurezza informatica

Il numero crescente di crimini informatici costringerà aziende e organizzazioni a investire di più in sicurezza. C’è un’enorme carenza di esperti qualificati per affrontare il crimine informatico. Quando la domanda sarà alta, i budget per la sicurezza informatica aumenteranno sicuramente. Le imprese inizieranno a investire di più.

Il 5G

Entro il 2020, i principali operatori della rete di comunicazione dovrebbero passare al 5G. Così facendo le opportunità aumenteranno ma seguirà un aumento di minacce. La gestione e lo sviluppo della catena di approvvigionamento potrebbero essere gli elementi più significativi del 5G, allo stesso tempo, anche i segmenti più vulnerabili.

Gli attacchi informatici basati sull’intelligenza artificiale

Probabilmente il 2020 entrerà nella storia come l’anno del primo attacco informatico contro un’azienda basato sull’Intelligenza Artificiale. Il terreno è ormai pronto e il malware sofisticato, che adatta il suo comportamento per non essere rilevato, è già una realtà. Incorporare l’Intelligenza Artificiale nei propri attacchi consentirà ai cybercriminali di ottenere una scalabilità e una velocità mai raggiunte prima. Questo perché lo sforzo manuale di adattare un attacco a uno specifico individuo sarà, in gran parte, automatizzato.

Le configurazioni errate del cloud

Ad oggi, una quantità significativa di dati è presente sul cloud. L’archiviazione cloud non configurata correttamente è stata una delle ragioni più significative delle violazioni dei dati nel 2019. Il caso del bucket AWS S3 è un semplice esempio di ciò che un dispositivo di archiviazione cloud non configurato correttamente potrebbe fare. Rimarrà anche una delle principali cause di violazione dei dati nel 2020.

Phishing

In questa era di sofisticazione digitale, di violazioni dei dati e ransomware, tuttavia, i semplici tentativi di phishing da parte degli hacker non possono essere ancora ignorati.

Non dovrebbe accadere che la rete sia protetta da sofisticati reati solo per consentire agli hacker di tornare ai metodi semplici e di base come il phishing.

Per approfondire

Per scaricare gratis l’ebook Tech Trend 2020 clicca qui.