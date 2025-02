CyberSEC2025: Rizzi (DIS), Frattasi (ACN) e Beccia (NATO) tra gli speaker

La 4^ edizione della Conferenza, dal titolo “AI, Crittografia Post-Quantum, Spionaggio e Geopolitica: il nuovo mondo della Cybersecurity”, si terrà a Roma il 5 e 6 marzo 2025 presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nella Caserma “Salvo D’Acquisto”, in viale Tor di Quinto.

Vittorio Rizzi, Direttore Generale del DIS, Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Mario Beccia, Vice Direttore delle Informazioni per la Cybersecurity della NATO, il Gen. Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, e Diego Brasioli, l’inviato speciale per la Cybersicurezza della Farnesina, sono solo alcuni degli speaker confermati di CyberSEC2025.

Di seguito alcuni degli altri speaker internazionali confermati:

Tima Soni , Chief, Cyber Security Section, United Nations International Computing Center

, Chief, Cyber Security Section, United Nations International Computing Center Luca Tagliaretti , Executive Director, EU Cybersecurity Competence Centre (ECCC)

, Executive Director, EU Cybersecurity Competence Centre (ECCC) Jack L Shis , Commander, US Navy, CCDCOE Strategy Branch Research Head

, Commander, US Navy, CCDCOE Strategy Branch Research Head Igli Tafa, Director General, National Cyber Security Authority, Albany

Per la prima volta la Conferenza sarà caratterizzata anche tavoli tematici su una pluralità di sfide.

CyberSEC2025 ha ricevuto i Patrocini da parte di

Gli altri speaker invitati

Tra gli altri relatori di CyberSec2025 vi saranno i rappresentanti istituzionali nazionali e internazionali (Governo, Parlamento, Autorità regolatorie) e i top manager delle aziende più rilevanti del settore provenienti dall’Italia e dagli altri Stati europei ed extra UE.

I partecipanti

CyberSEC è un evento prevalentemente a numero chiuso e su invito da parte degli organizzatori. La segreteria verificherà la disponibilità di posti e invierà un riscontro appena disponibile.

