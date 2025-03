CyberSec2025. Cybersicurezza per la difesa delle infrastrutture critiche

Il dibattito sulla difesa delle Infrastrutture critiche

In un contesto geopolitico sempre più frammentato, con il rischio di un’escalation di ostilità, il dibattito sulla difesa delle infrastrutture strategiche, tra cui quelle energetiche, dagli attacchi cyber assume un ruolo cruciale. Questo tema è stato al centro di CyberSEC2025, la conferenza internazionale sulla cybersicurezza organizzata e promossa dal quotidiano del nostro gruppo editoriale, Cybersecurity Italia.

La quarta edizione, svoltasi il 5 e 6 marzo presso i Saloni di Rappresentanza della Caserma Salvo D’Acquisto a Roma, era intitolata “AI, Crittografia Post-Quantum, Spionaggio e Geopolitica: il nuovo mondo della Cybersecurity”. Oltre a trattare i temi classici della sicurezza informatica, come virus e malware, la conferenza ha offerto una panoramica approfondita sulle potenzialità delle nuove tecnologie, evidenziando come esse possano trasformarsi in vulnerabilità a seconda del contesto […]

