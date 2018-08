Cybercrime, perso 1 milione di dollari ogni minuto

Le aziende spendono collettivamente 171,233 dollari al minuto sulla sicurezza IT, ma questo non basta. Tutti i numeri del nuovo report sulla stato della sicurezza di internet a cura di RiskIQ.

Globalmente, ogni minuto vengono persi più di 1,138,888 milioni di dollari a causa del crimine informatico,con un aumento rispetto all’anno scorso di 282.724 dollari. A rivelarlo è la società di sicurezza informatica americana RiskIQ nel nuovo report ‘Evil Internet Minute 2.0’.

Il report evidenzia come ogni 60 secondi 1.861 persone sono colpite da attacchi informatici come malware e phishing. E non c’è da meravigliarsi se così tante persone sono vittime di crimini: ogni minuto, hacker da tutto il mondo distribuiscono collettivamente 1.274 malware, 22.9 e-mail phishing, 9 annunci pubblicitari fake e 21 nuovi domini di phishing.

Il report di RiskIQ spiega che le aziende spendono collettivamente 171,233 dollari al minuto sulla sicurezza IT, ma questo non basta. Ogni 60 secondi, 1.5 organizzazioni sono vittime di attacchi ransomware. Questi attacchi collettivamente costano alle aziende in media più di 15,221 dollari al minuto.

Anche l’impatto delle violazioni dei dati è sbalorditivo. Ogni giorno vengono rubate 2,9 miliardi di informazioni e divulgate pubblicamente.