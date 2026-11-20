Nel primo semestre del 2026 gli incidenti cyber di particolare gravità noti a livello mondiale sono stati 4.911, il numero più alto mai registrato in un semestre: più del doppio rispetto al semestre precedente (2.392, +105%) e il 71% in più rispetto al primo semestre 2025.

Rubrica settimanale SosTech, frutto della collaborazione tra Key4biz e SosTariffe. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui..

Nel primo semestre del 2026 gli incidenti cyber di particolare gravità noti a livello mondiale sono stati 4.911, il numero più alto mai registrato in un semestre: più del doppio rispetto al semestre precedente (2.392, +105%) e il 71% in più rispetto al primo semestre 2025.

Lo dice l’aggiornamento semestrale del Rapporto Clusit 2026, presentato il 28 ottobre a Verona dai ricercatori dell’associazione durante il Security Summit. In sei mesi si è già raggiunto il 93% degli incidenti dell’intero 2025, con una media di 819 al mese (439 nel 2025, 171 nel 2021). In Italia gli incidenti noti sono 245, in calo rispetto al picco di 280 del primo semestre 2025, e la loro quota sul totale mondiale scende al 5% (era il 9,5% nel semestre precedente).

Il calo però rappresenta solo una parte del quadro, perché a cambiare è il profilo degli attacchi: diminuiscono le azioni dimostrative, soprattutto quelle contro la Pubblica Amministrazione, mentre cresce il peso del cybercrime contro le imprese, con il manifatturiero che sale al primo posto tra i settori colpiti.

Il paradosso della trasparenza

La crescita mondiale ha una particolarità che i ricercatori hanno voluto sottolineare nel rapporto, visto che si concentra interamente sugli incidenti per i quali, in base alle fonti pubbliche, non è stato possibile determinare la tecnica utilizzata (le «tecniche undisclosed»), passati da 943 nel primo semestre 2025 a 3.321, pari a due terzi del campione. Gli incidenti con tecnica nota sono invece in calo, a 1.590 contro 1.930. Gli autori lo chiamano «paradosso della trasparenza»: gli obblighi di notifica, sempre più stringenti, fanno emergere più incidenti e tuttavia non servono a informare il pubblico; le organizzazioni tendono quindi a tenere riservati i dettagli tecnici per proteggere la reputazione e ridurre il rischio di nuovi attacchi. In altre parole, si sa di più su quanti attacchi avvengono e molto meno su come avvengono, e capire l’evoluzione delle minacce diventa assai più complicato.

Per il resto, il cybercrime è all’origine del 95,4% degli incidenti mondiali (4.683), mentre l’hacktivism (l’attivismo informatico, spesso dimostrativo) scende a 62 casi, il 73% in meno rispetto al primo semestre 2025. Gli autori ipotizzano che pesino la forte risposta delle forze di polizia nei primi sei mesi del 2026 (il rapporto cita le operazioni Talent ed Endgame, condotte con il supporto di Europol) e un minore clamore mediatico, che avrebbe spostato l’interesse verso obiettivi più complessi. Tra le vittime, il settore governativo, militare e delle forze dell’ordine torna al primo posto, come non accadeva dal 2021, con 751 incidenti (15,3% del totale), mentre il commercio all’ingrosso e al dettaglio sale dal nono al terzo posto con 467 incidenti, oltre quattro volte quelli del primo semestre 2025.

In Italia, le imprese produttive nel mirino

Il caso italiano è quello che spiega di più della situazione attuale. L’hacktivism, che nel 2025 rappresentava il 38,7% del campione nazionale, scende al 17%, mentre il cybercrime torna a essere la causa prevalente, con circa l’82% degli incidenti. Si ridimensiona così il settore governativo (dal 28,4% all’11%) e si dimezza l’incidenza degli attacchi DDoS (quelli che sovraccaricano i servizi fino a bloccarli), dal 38,5% al 17%, coerentemente con il calo degli incidenti nella Pubblica Amministrazione, bersaglio abituale di questo tipo di azioni. Tra le possibili ragioni del calo i ricercatori indicano il miglioramento di procedure e difese dopo l’entrata in vigore della Legge 90/2024 e della direttiva europea NIS2, il ripristino sempre più rapido dei servizi anche grazie alle segnalazioni al CSIRT Nazionale e, infine, il minore interesse mediatico.

Il malware torna a essere la tecnica più frequente, con il 43% dei casi (22,7% nel 2025), e il manifatturiero sale al primo posto con il 18,4% degli incidenti (11,7% nel 2025). In questo settore le vittime italiane sono il 17% di quelle mondiali, a fronte di una quota del 5% sul totale, mentre nel confronto globale il comparto è soltanto ottavo. Per i ricercatori è la conferma che le piccole e medie imprese produttive restano tra i bersagli più presi di mira da un cybercrime sempre più efficiente e automatizzato. Seguono, a breve distanza, gli incidenti contro «obiettivi multipli» (18%), mentre crescono quelli nel settore informatico e delle telecomunicazioni (8,6%, +4,4 punti percentuali), segno dell’interesse degli attaccanti a colpire i fornitori per generare un impatto a cascata sui clienti; allo stesso 8,6% si attesta il commercio.

Per chi gestisce un’impresa, anche piccola, la sicurezza parte spesso dalla connessione, visto che un’azienda che lavora con fornitori e clienti in rete dipende dalla qualità e dall’affidabilità del collegamento (per chi deve scegliere o rinnovare la linea, su SOSTariffe.it si possono confrontare le offerte di internet e fibra, verificando tecnologia e copertura all’indirizzo).

Sanità ed energia, i segnali positivi

Non mancano, secondo i ricercatori, notizie incoraggianti. Il settore energia e utilities dimezza la propria quota, dal 2,4% degli incidenti complessivi nel 2025 all’1,2% del primo semestre 2026, e la sanità continua a scendere rispetto all’intero 2025, collocandosi all’ultimo posto della classifica. Un segnale molto positivo ma che Clusit invita a leggere con prudenza, perché il confronto con altri rapporti nazionali e internazionali disegna ancora un quadro incerto; se trovasse conferma nel secondo semestre, potrebbe essere collegato all’attuazione delle iniziative del PNRR in ambito pubblico e all’effetto di normative come la NIS2.

Anche sulla gravità il quadro è a due facce. Per gli incidenti italiani il livello «elevato» sale di quasi 20 punti percentuali, al 57% del totale, mentre quello «medio-basso» scende al 35% e il livello «critico» resta molto basso, all’8%; per i ricercatori è coerente con il minor peso delle azioni dimostrative e con la maggiore incidenza del cybercrime, che produce conseguenze più serie per le vittime. Bechelli però legge nei numeri anche un segnale positivo: la quota di incidenti a impatto medio o basso resta quasi tre volte superiore al dato globale del 2025, e questo, se confermato nel tempo, potrebbe indicare una crescente capacità delle organizzazioni italiane di contenere le conseguenze degli attacchi con misure tecniche, organizzative e procedurali. Infine, guardando al futuro, i ricercatori giudicano urgente una governance adattiva e responsabilità condivise, con difese «AI-specifiche» capaci di risposta rapida, automatizzata e predittiva, per tenere il passo con volumi e velocità che nel 2026 sono già cresciuti più di quanto le imprese, italiane comprese, potessero prevedere.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz