Il crimine informatico continua a a far parlare di sé. Dopo l’ultimo eclatante colpo del ransomware REvil alla Kaseya il gruppo di criminal hacker ha alzato un polverone attirando l’attenzione di molti governi e rispettivi apparati di sicurezza. Da martedì la banda di REvil sembra scomparsa: siti web, infrastrutture e computer riconducibili a questi cybercriminali sono offline. I motivi sono ignoti ma le ipotesi sono sostanzialmente tre. Abbiamo fatto una chiaccherata con Annita Sciacovelli, prof.ssa di Diritto dell’Unione europea dell’Università degli studi di Bari ‘Aldo Moro’ & cybersecurity specialist, per capire lo stato dell’arte del crimine informatico.

Prof.ssa Annita Sciacovelli

Cybersecurity Italia. Prof.ssa Sciacovelli, REvil, il gruppo di hacker russi più grande e pericoloso al mondo è sparito dal web. Nessuno, al momento, conosce la genesi del black-out. Secondo lei cosa è successo? A chi dobbiamo attribuire la scomparsa del gruppo ransomware più ricco e famoso al mondo. Biden o Putin?

Annita Sciacovelli. Effettivamente, non è chiaro il motivo della scomparsa dal dark web di tutte le pagine e del portale di REvil. Escluderei un intervento di law enforcement delle autorità russe, che altrimenti sarebbe stato ampiamente pubblicizzato. Possiamo formulare qualche ipotesi, come la scelta della cyber gang di assumere un profilo basso o di apparire successivamente con un altro brand. Raramente, le cyber gang spariscono. Peraltro, all’indomani del duro colpo inferto alla Colonial Pipeline, anche il gruppo DarkSide si è dileguato. Un’altra ipotesi può riguardare una cyber retaliation del Governo americano, minacciata la settimana scorsa durante il confronto tra Putin e Biden che sembra essersi materializzata nel recentissimo attacco cyber al ministero della difesa russo. Infine, non possiamo escludere che Putin abbia chiesto a REvil di uscire di scena temporaneamente, il che giustificherebbe la matrice russa dell’attacco.

Cybersecurity Italia. Dopo i gravi attacchi informatici alle infrastrutture critiche, uno su tutti l’attacco al Colonial Pipeline, qual è l’approccio migliore per affrontare la minaccia ransomware?

Annita Sciacovelli. L’approccio migliore si basa sul motto che la cybersecurity è troppo importante per considerarla appannaggio esclusivo degli …’addetti a lavori’! Bisogna sollecitare il mondo politico e l’opinione pubblica sulle gravi conseguenze derivanti dagli attacchi informatici che, se condotti su ampia scala, sono una minaccia alla pubblica sicurezza dello Stato, pericolosa anche per il comparto economico e sanitario (v. Estonia 2007, Ucraina 2017 e Georgia 2019).

Basti pensare che il ransomware di cui è stato vittima il Sistema sanitario irlandese il mese scorso, che ha messo fuori uso i sistemi informatici di molti ospedali, ha avuto (e avrà) gravi conseguenze anche in termine di vite umane. Si stima che ci vorranno mesi prima che venga ripristinato il suo normale funzionamento, con un costo presunto che si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Conviene imparare da questi episodi per investire in prevenzione cyber in ambito pubblico e privato. Sul punto, può essere utile ricordare che la Cyber Agency israeliana ha pubblicato una guida in cui, tra l’altro, consiglia la creazione di un team di gestione delle crisi, al quale spetta il compito organizzare regolarmente esercitazioni per affrontare attacchi cyber.

‘La soluzione contro gli attacchi ransomware? Sanzionare chi paga il riscatto’

In realtà, dovremmo valutare l’ipotesi di sanzionare chi paga il riscatto: mi sembra una delle poche soluzioni per spezzare il circolo vizioso di un reato che favorisce lo sviluppo delle cyber gang, come di recente paventato dal Governo francese. Ricordiamo che per ogni singolo colpo a infrastrutture critiche il riscatto può ammontare anche a una decina di milioni di dollari. In proposito, non trascurerei il fatto che il pagamento del riscatto, da parte di enti pubblici o privati, può essere una condotta capace di integrare una serie di reati tra cui la creazione di una provvista di pagamento che potrebbe configurare il reato di false comunicazioni sociali, ovvero il reato di finanziamento della criminalità organizzata, oltre che la violazione di principi e valori dichiarati nel Codice etico e in materia di responsabilità sociale d’impresa.

Cybersecurity Italia. Dal suo punto di vista, quale approccio consiglia per combattere il crimine informatico?

Annita Sciacovelli.In termini più generali, dalla mia attività di ricerca sulla cybersecurity emerge un duplice schema di risposta al crimine informatico, basato su un approccio che prevede, in primo luogo, l’impegno del legislatore statale a redigere un testo unico di cyber diritto. E’ noto che il nostro ordinamento reca già una serie di disposizioni repressive in materia, si pensi proprio al contrasto al ransomware, sebbene per altri illeciti non è così perché ad essi sono inapplicabili le tradizionali categorie penali.

In secondo luogo, a livello internazionale è necessaria l’elaborazione di una disciplina sulla attribution che sia ritagliata a seconda delle diverse tipologie di reati e attacchi cyber in cui possono essere coinvolti, a vario titolo e modo, attori non statali e Stati. Infatti, il problema della repressione degli illeciti informatici non riguarda la loro criminalizzazione, sancita dalla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica del 2001 e firmata dall’Italia, bensì l’assenza di un protocollo internazionale sulla digital forensic e sulla cooperazione internazionale nell’attività investigativa digitali, atteso che si tratta di illeciti transnazionali.

In questo solco, si inserisce il Joint Statement firmato tra i 27 Paesi dell’UE e il Segretario americano della Homeland Security, Alejandro Mayorkas, a Lisbona il 22 giugno scorso, che prevede l’adozione di una strategia di contrasto al malware; la cooperazione anche in materia di disclosure e l’impegno degli Stati di attivarsi per arrestare, perseguire o estradare i presunti criminali che compiono reati informatici sul loro territorio, nel rispetto del principio di due diligence...

