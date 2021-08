Cybercrime e vacanze, 5 consigli di sicurezza per un’estate sicura

I criminali informatici infatti amano questi periodi, durante i quali le persone si svagano e calano la propria attenzione. E allora ecco i 5 consigli per non cadere vittima degli attacchi informatici durante le vacanze.

Furto dei dati, violazione della privacy e perdite di denaro, dalla pubblica amministrazione alla finanza passando per la sanità. Se il 2020 è stato un annus horribilis per l’intero pianeta a causa della pandemia, nel 2021 stiamo vedendo che non è certo andata meglio nel mondo della sicurezza informatica a causa degli effetti collaterali della pandemia stessa. Tra la migrazione forzata del lavoro nelle case e l’emergenza vissuta negli ospedali, i criminali informatici hanno infatti avuto la vita più facile del solito. E a tendere il rischio è che, in assenza di contromisure adeguate, la forbice tra attacco e difesa possa allargarsi ulteriormente.

Adesso, in piena estate, il rischio aumenta. I criminali informatici infatti amano questi periodi, durante i quali le persone si svagano e calano la propria attenzione. E allora ecco i 5 consigli per non cadere vittima degli attacchi informatici durante le vacanze: