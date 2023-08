Cybercrime, a livello globale il 2° trimestre del 2023 ha registrato un incremento dell’8% di attacchi cyber

Durante il secondo trimestre del 2023 è il settore Scuola/Ricerca quello che ha registrato il più alto numero di cyberattacchi con una media di 2179 incidenti settimanali per organizzazione. I numeri.

Nel secondo trimestre del 2023 è stato registrato un incremento dell’8% nella media globale dei cyberattacchi settimanali rispetto all’anno precedente.

Il numero medio di incidenti settimanali ha raggiunto la punta di 1258 eventi per organizzazione, il valore più alto rilevato da Check Point Research nell’ultimo biennio.

Cyberattacchi per settore: Scuola / Ricerca il comparto più colpito; significativo aumento nella media settimanale per la Sanità

Durante il secondo trimestre del 2023 è il settore Scuola/Ricerca quello che ha registrato il più alto numero di cyberattacchi con una media di 2179 incidenti settimanali per organizzazione, ma seppur preoccupante, questo dato rappresenta una flessione del 6% rispetto allo stesso trimestre del 2022. In seconda posizione il settore Pubblica Amministrazione/Forze Armate con una media di 1772 eventi alla settimana, dato che rappresenta un incremento del 9% rispetto al medesimo periodo di un anno fa. Segue a brevissima distanza il settore della Sanità con una media di 1744 cyberattacchi settimanali che si traducono in un significativo incremento del 30% anno su anno.

Cyberattacchi complessivi per area geografica: Africa & APAC le regioni più colpite

Nel corso del secondo trimestre 2023, l’Africa ha totalizzato la media settimanale più alta di cyberattacchi per organizzazione con 2164 incidenti, valore che corrisponde a un aumento del 23% rispetto allo stesso trimestre del 2022. Anche la regione APAC ha visto aumentare del 22% il numero medio di eventi settimanali per organizzazione da un anno all’altro arrivando a una media di 2046.

Area geografica Media settimanale di cyberattacchi per organizzazione Variazione anno su anno Africa 2164 +23% APAC 2046 +22% Nordamerica 1011 +18% America Latina 1745 +9% Europa 1013 +5%

Attacchi ransomware per area geografica:

Nel secondo trimestre del 2023, 1 organizzazione su 44 a livello mondiale è stata colpita da un attacco ransomware: un dato che rappresenta però una riduzione del 9% rispetto al secondo trimestre del 2022, quando 1 organizzazione su 40 aveva dovuto affrontare incidenti di questo genere. APAC ed Europa hanno visto incrementare significativamente gli attacchi ransomware da un anno all’altro, con aumenti rispettivamente del 29% e del 21%. Segue il Nordamerica con un aumento del 15% anno su anno.

Area geografica Proporzione organizzazioni attaccate (1:X) Variazione anno su anno APAC 1 su 26 +29% Europa 1 su 54 +21% Nordamerica 1 su 94 +15% Africa 1 su 30 -30% America Latina 1 su 26 -12%

Attacchi ransomware globali per settore: i cybercriminali sono interessati a enti pubblici e militari

Nel secondo trimestre del 2023, il settore Pubblica Amministrazione/Forze Armate è stato quello bersagliato dal più alto numero di attacchi ransomware che hanno colpito 1 organizzazione su 25, con un lieve calo del 4% rispetto all’anno scorso. Al secondo posto il settore della Sanità con 1 organizzazione su 27 colpita, una proporzione che rappresenta un aumento del 16% da un anno all’altro. A poca distanza il settore Scuola/Ricerca con 1 organizzazione su 31 presa di mira dal ransomware per una flessione del 2% rispetto all’anno precedente.