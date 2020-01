CyberChallenge.IT, al via la Call per 16mila istituti scolastici

Al via le iscrizioni per partecipare a CyberChallenge.IT, il programma di formazione nazionale italiano destinato ai giovani talenti della cybersecurity, ormai giunto alla quarta edizione.

Il progetto CyberChallenge.IT

L’iniziativa – promossa dal Laboratorio Nazionale Cybersecurity del Cini, Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica – è gratuita e mira a coinvolgere ragazzi tra i 16 e i 23 anni, incoraggiandoli ad avvicinarsi al mondo della sicurezza informatica e proponendo loro corsi di formazione specifici che si svolgeranno da marzo a maggio nelle 27 sedi universitarie aderenti al progetto.

Il progetto si inserisce all’interno dell’Indirizzo Operativo n. 3 del “Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica”, guidato dal Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica – Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e punta sia a offrire ai giovani selezionati un percorso guidato di formazione nel settore, sia a creare un canale che contribuisca a colmare la mancanza delle figure professionali necessarie al sistema Paese e molto richieste da istituzioni e aziende.

L’importanza degli hacker etici

I migliori tra gli hacker etici che emergeranno durante le competizioni potranno essere scelti per far parte della Squadra Nazionale di Cyberdefender, che partecipa annualmente alla European Cybersecurity Challenge (Ecsc) e che nell’ultima edizione, che si è svolta lo scorso ottobre a Bucarest, hanno conquistato il podio meritando il secondo posto.

Secondo le stime più recenti solo entro il 2021 saranno più di 3 milioni i posti di lavoro nel settore.

“CyberChallenge.IT è un progetto unico non solo a livello nazionale ma anche sul piano europeo, che offre un percorso formativo divertente ma dà anche la possibilità di trovare una strada personale a chi partecipa”, ha commentato Simone Soderi, coordinatore nazionale del progetto: “Spesso si parla in modo astratto della creazione di nuovi posti di lavoro, questa è un’iniziativa concreta che negli ultimi anni ha già dato prova del suo valore: la Nazionale Italiana di Cyberdefender è arrivata seconda nei campionati europei e alcuni dei nostri esperti più capaci si sono classificati prima squadra europea alle competizioni mondiali che si tengono annualmente al Defcon di Las Vegas”.

L’accesso a CyberChallenge.IT

L’accesso a CyberChallenge.IT avverrà mediante un test di ammissione volto a selezionare gli studenti più dotati di capacità logiche e di programmazione, senza richiedere alcuna conoscenza pregressa nell’ambito della sicurezza informatica.

Verranno ammessi fino a 20 candidati per ogni sede per un totale di 560 su tutto il territorio nazionale italiano. Particolare attenzione verrà data alla ricerca e alla selezione di talenti femminili, e la partecipazione degli studenti delle scuole superiori sarà incentivata anche attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Per partecipare

Le iscrizioni dovranno pervenire sul sito ufficiale entro il 6 febbraio.