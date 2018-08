Cyberattacco a Mattarella, procura di Roma indaga per attentato alla libertà del capo dello Stato

La procura di Roma ha aperto un'inchiesta ipotizzando i reati di 'Attentato alla libertà del Presidente della Repubblica' e di 'offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato' in relazione agli attacchi via web rivolti a Sergio Mattarella quando a maggio il Colle disse no a Savona come ministro dell'Economia nel governo M5S-Lega.

Il cyberattacco a Sergio Mattarella ha rappresentato un tentativo di esercitare una pressione politica, dai toni eversivi, sul presidente della Repubblica. Per questo motivo la procura di Roma ha aperto un’inchiesta ipotizzando i reati di ‘Attentato alla libertà del Presidente della Repubblica’ e di ‘offesa all’onore e al prestigio del Capo dello Stato’. Parallelamente indaga il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) che oggi ha ascoltato intorno alle 14:30 (non alle 13 come indicato nella convocazione) Alessandro Pansa, il Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS). L’audizione non è stata trasmessa in diretta streaming e dalla segreteria del Copasir ci hanno detto: “è segreta e al termine ci sarà solo una comunicazione dell’orario di inizio e fine dell’audizione al direttore Pansa”.

L’indagine della Procura di Roma. Tweet riconducibili ad un’unica origine

L’indagine della Procura di Roma, coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Racanelli e dal pm Eugenio Albamonte (reati informatici e antiterrorismo), è stata avviata alla luce dell’informativa della polizia postale. Nel procedimento si ipotizza anche il reato di sostituzione di persona in relazione agli oltre 400 profili Twitter, tutti riconducibili ad un’unica origine, comparsi sui social network la notte tra il 27 e il 28 maggio scorso. Da quei profili partirono migliaia di messaggi di insulti e inviti alle dimissioni nei confronti della prima carica dello Stato.

Indagano anche la Polizia Postale e l’Intelligence sul tweetstorm #Mattarelladimettiti

La Polizia Postale e l’Intelligence indagano sulla creazione in pochi minuti di oltre 400 profili Twitter, nella notte tra il 27 e il 28 maggio scorso quando il Colle disse no a Paolo Savona come ministro dell’Economia nel governo M5S-Lega, per chiedere le dimissioni del Capo dello. Secondo le prime descrizione investigative il primo account creato sarebbe nato non a Mosca, come ipotizzato in un primo momento, ma sullo “snodo dati” di Milano. Inoltre gli inquirenti seguono su un’unica cabina regia (probabilmente italiana) dietro all’hashtag #MattarellaDimettiti.