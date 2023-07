Cyber Resilience Act, primo sì per la cybersecurity dei prodotti digitali

Dalla commissione Industria del Parlamento europeo è arrivato il primo sì al Cyber Resilience Act, un provvedimento che mira a garantire la sicurezza informatica dei prodotti digitali, come router di connessione Wi-Fi, cellulari, citofoni smart e baby monitor.

Le norme in discussione – approvate in prima lettura dalla commissione parlamentare con 61 voti favorevoli, 1 contrario e 10 astensioni – stabiliranno una serie uniforme di requisiti di sicurezza informatica per tutti i prodotti digitali nell’Unione europea. Gli eurodeputati hanno proposto definizioni piu’ precise, tempi di applicazione e una “più equa distribuzione delle responsabilità’”. Il testo approvato inserisce i prodotti in elenchi diversi in base alla loro criticità e al livello di rischio per la sicurezza informatica che rappresentano.

I deputati hanno inoltre chiesto di ampliare questo elenco a prodotti come software per sistemi di gestione delle identità, gestori di password, lettori biometrici, assistenti domestici intelligenti, smartwatch e telecamere di sicurezza private. I prodotti dovrebbero anche avere aggiornamenti di sicurezza installati automaticamente e separatamente da quelli funzionali, si stabilisce nel testo approvato.

Cyber Resilience Act: gli obiettivi

La proposta mira a garantire che i prodotti con caratteristiche digitali, ad esempio telefoni o giocattoli, siano sicuri da usare, resistenti alle minacce informatiche e forniscano informazioni sufficienti sulle loro proprietà di sicurezza.

I deputati sottolineano inoltre l'importanza delle competenze professionali nel campo della cybersicurezza, proponendo programmi di istruzione e formazione, iniziative di collaborazione e strategie per migliorare la mobilità della forza lavoro.

I deputati sottolineano inoltre l’importanza delle competenze professionali nel campo della cybersicurezza, proponendo programmi di istruzione e formazione, iniziative di collaborazione e strategie per migliorare la mobilità della forza lavoro.

Il provvedimento dovrà essere confermato alla sessione plenaria di settembre per poter procedere ai negoziati con il Consiglio Ue.