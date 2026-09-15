Soluzioni AI per industrializzare il cybercrime: sciami di agenti lavorano in parallelo, accelerano lo sfruttamento delle vulnerabilità e riducono a pochi minuti la finestra di reazione dei sistemi di difesa. Cosa ha scoperto GreyNoise.

Undici organizzazioni compromesse in appena 26 secondi. Quattro ore per passare da un ambiente di lavoro vuoto al primo attacco riuscito contro una vittima reale. In un caso, sette minuti per entrare nella rete di una scuola superiore americana e conquistare i privilegi di amministratore del dominio. Questi i numeri di una campagna informatica scoperta da GreyNoise, che mostra concretamente come l’intelligenza artificiale (AI) possa cambiare la velocità e soprattutto la scala degli attacchi cyber.

Non perché un’AI abbia deciso autonomamente di attaccare qualcuno, ma perché un operatore umano ha utilizzato centinaia di agenti AI come una forza lavoro digitale capace di eseguire operazioni offensive contemporaneamente contro un gran numero di bersagli.

L’indirizzo IP sorvegliato da luglio

L’indagine parte da 45.142.193.132, un indirizzo IP che GreyNoise teneva sotto osservazione dall’inizio di luglio 2026. Era già stato associato ad attività malevole contro tecnologie esposte a internet di Palo Alto, Ubiquiti, Citrix, SonicWall e Proxmox VE.

Come si legge nel report pubblicato su sito della società di threat intelligence, il 31 agosto gli analisti hanno osservato qualcosa di particolarmente interessante. Un attore cyber, ritenuto da GreyNoise probabilmente russofono, stava utilizzando quell’infrastruttura insieme all’intelligenza artificiale per sviluppare, sperimentare e poi impiegare exploit contro PaperCut NG e MF, sfruttando due vulnerabilità identificate come CVE-2026-81578 e CVE-2026-82078.

PaperCut è un software utilizzato dalle organizzazioni per amministrare stampanti, fotocopiatrici e scanner. Può sembrare un obiettivo secondario, ma le versioni coinvolte nell’attacco sono applicazioni installate direttamente nelle infrastrutture delle organizzazioni e, su Windows, funzionano normalmente con elevati privilegi di sistema. Sono inoltre spesso collegate al dominio aziendale e integrate con Active Directory, il sistema utilizzato da moltissime organizzazioni per gestire utenti, computer e autorizzazioni.

Entrare da quella porta può quindi significare avere una strada verso sistemi molto più importanti.

Un laboratorio prima dell’attacco

L’operazione non sarebbe iniziata, come da manuale, inquadrando e colpendo le vittime. L’attaccante, secondo i ricercatori, ha prima costruito un proprio laboratorio contenente il software PaperCut vulnerabile e un server Active Directory. Qui ha sviluppato e testato gli exploit fino a ottenere l’esecuzione di codice da remoto e la raccolta delle credenziali.

Parallelamente, si legge nel report, sono state costruite le liste dei potenziali bersagli attraverso Netlas.io, un servizio che permette di individuare sistemi esposti su Internet. È dopo questa fase che entra in gioco l’elemento più significativo della vicenda: centinaia di agenti AI.

Secondo GreyNoise, l’attaccante ha utilizzato agenti basati su OpenAI Codex come harness, un modello DeepSeek – che GreyNoise precisa non essere un modello OpenAI – e diversi strumenti di offensive security disponibili pubblicamente.

Non si trattava semplicemente di chiedere a un chatbot come scrivere un programma o come sfruttare una vulnerabilità. Gli agenti erano inseriti nel processo operativo dell’attacco, permettendo di svolgere attività in parallelo e moltiplicare il numero di sistemi che potevano essere colpiti.

440 server compromessi

I risultati danno la misura dell’operazione. GreyNoise ha individuato almeno 440 istanze PaperCut NG/MF compromesse, appartenenti a 395 organizzazioni identificate in 48 Paesi. Esistono inoltre altre vittime che i ricercatori non sono riusciti ad associare con certezza a un’organizzazione.

L’attaccante aveva persino impostato una lista di 28 Paesi da evitare, ma la limitazione non ha funzionato completamente: alcuni agenti hanno comunque colpito organizzazioni localizzate in Paesi che avrebbero dovuto essere esclusi.

È un particolare tutt’altro che secondario. Mostra uno dei problemi dell’automazione offensiva: quando centinaia di agenti lavorano contemporaneamente, l’operatore umano può guadagnare una capacità d’attacco enorme ma perdere parte del controllo puntuale sulle loro azioni.

Dall’avvio del lavoro alla prima esecuzione di codice da remoto contro una vittima reale sono trascorse meno di quattro ore. Circa due ore più tardi l’attaccante aveva già ottenuto per la prima volta i privilegi di amministratore di dominio. Una volta lanciata la campagna su larga scala, almeno 11 organizzazioni sono state compromesse in 26 secondi.

Da zero al controllo del dominio in pochi minuti

Non tutte le intrusioni hanno avuto però lo stesso risultato. GreyNoise ha osservato il raggiungimento dei privilegi di domain administrator in 12 organizzazioni. È uno dei livelli di compromissione più pericolosi in una rete basata su Active Directory: può consentire all’attaccante di assumere un controllo molto esteso dell’infrastruttura informatica.

Il caso più impressionante riguarda una scuola superiore statunitense: sono bastati sette minuti dall’accesso iniziale al controllo completo come amministratore del dominio. Tra le organizzazioni nelle quali questa escalation è stata osservata, il tempo più rapido è stato di appena cinque minuti, quello più lungo di 144 minuti.

In alcuni casi sono trascorsi giorni prima dell’escalation, ma non perché le difese avessero rallentato l’attacco: secondo GreyNoise, semplicemente l’operatore non era intervenuto immediatamente sulle macchine già compromesse.

L’obiettivo finale resta sconosciuto

Chi ci fosse esattamente dietro l’operazione non è ancora possibile stabilirlo. GreyNoise parla di un attore malevolo “likely Russian-speaking”, probabilmente russofono. Non significa che l’attacco possa essere attribuito alla Russia, né tantomeno al governo russo.

Anche la finalità rimane aperta. Una possibilità è che l’operatore stesse costruendo un portafoglio di accessi a reti compromesse da trasferire successivamente ad altri gruppi criminali. Nel cybercrime esistono operatori specializzati proprio nell’aprire le porte delle organizzazioni per poi venderne l’accesso.

L’altra possibilità è che lo stesso attaccante intendesse sfruttare successivamente quelle reti per rubare dati o distribuire ransomware. GreyNoise ricorda che precedenti campagne contro PaperCut sono sfociate in operazioni di estorsione. Non ci sono però, al momento dell’osservazione descritta nel report, elementi sufficienti per affermare che sia accaduto anche in questo caso.

Il vero rischio: industrializzare gli attacchi

Ed è qui che la vicenda assume una dimensione più ampia. Gli hacker utilizzano automazione, scanner e software offensivi da decenni. L’AI introduce però una possibilità ulteriore: affidare parti del lavoro a numerosi agenti che operano contemporaneamente, riducendo drasticamente il tempo e il lavoro umano necessari per colpire centinaia di sistemi.

Non serve necessariamente un’intelligenza artificiale capace di inventare da sola un sofisticato attacco informatico. È già sufficiente che l’AI permetta a un singolo operatore, o a un piccolo gruppo, di fare in pochi minuti quello che prima avrebbe richiesto molte più persone e molto più tempo.

Questo cambia l’economia stessa del cybercrime. Una vulnerabilità pubblicata e non corretta può essere individuata, testata e sfruttata su scala mondiale a una velocità alla quale i difensori difficilmente possono reagire manualmente.

Il rischio riguarda soprattutto aziende, pubbliche amministrazioni, scuole, ospedali e infrastrutture con servizi esposti direttamente su Internet. Se la finestra tra l’ingresso nella rete e la conquista dei privilegi più elevati può ridursi a cinque o sette minuti, intervenire dopo aver scoperto l’intrusione rischia di essere troppo tardi.

La campagna osservata da GreyNoise contiene però anche una lezione meno pessimistica. In almeno un caso il Web Application Firewall di Cloudflare è riuscito a fermare l’attaccante, nonostante avesse individuato un sistema PaperCut apparentemente vulnerabile.

Patch, segmentazione delle reti, protezione delle credenziali, monitoraggio e corretta configurazione dei sistemi continuano quindi a funzionare anche contro minacce potenziate dall’intelligenza artificiale.

Ma la corsa sta accelerando. L’AI non ha inventato il cybercrime. Sta iniziando, però, a fornirgli qualcosa di altrettanto prezioso: la capacità di operare alla velocità e alla scala delle macchine.

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