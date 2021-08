Cyber-attacco al Lazio, Regione: “Tra 72 ore siti online”

3 agosto 2021. È un’altra giornata con gli occhi puntati all’attacco informatico al Lazio. Mentre indaga sia il magistrato che si occupa di reati informatici sia l’antiterrorismo, la Regione annuncia: “Tra 72 ore online la piattaforma vaccini e messi in sicurezza i dati in appositi cloud”.

Anche la Commissione europea monitora il caso italiano, mentre Margrethe Vestager, a capo dell’antitrust dell’UE, avvia un’indagine sull’acquisto di Facebook della società Kustomer con cui vorrebbe potenziare le sue chat aziendali.

Infine, l’indagine secondo la quale italiani sono conquistati dagli smartwatch.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

Attacco informatico Lazio: In 72 ore online piattaforma vaccini e dati salvi

di Luigi Garofalo

“Ripristinati i servizi per prenotazione vaccini e anagrafe vaccinale entro 72 ore. E isolati e messi in sicurezza in appositi cloud i dati”.Leggi l’articolo

Zingaretti. Perché quelle bugie sull’attacco informatico alla Regione Lazio?”

di Raffaele Barberio

Quello della Regione Lazio è semplicemente un caso ordinario di attacco informatico. Perché la ricerca di un nemico esterno in ogni cosa?Leggi l’articolo

Attacco ransomware Regione Lazio, Butti (FdI): “Colao riferisca in aula”

di Piermario Boccellato

Il deputato Alessio Butti (FdI) interviene alla Camera riguardo l’attacco ransomware perpetrato nei confronti della Regione Lazio. Leggi l’articolo

Killer acquisition, Vestager indaga sulla fusione Facebook-Kustomer

di Luigi Garofalo

La Commissione teme che l’operazione ridurrebbe concorrenza nel mercato della fornitura di software per la gestione relazioni clienti (CRM). Leggi l’articolo

Starace (ENEL): “Idrogeno competitivo tra 10 anni probabilmente”

di Flavio Fabbri

Entro il 2050 la domanda mondiale di idrogeno verde potrebbe aumentare di dieci volte rispetto a quella attuale, secondo nuove stime.Leggi l’articolo

Le auto elettrificate salgono al 40% del mercato nazionale a luglio

di Flavio Fabbri

Le vetture ibride rappresentano il 29,4% del mercato nazionale, le plug-in il 5,6%, mentre le 100% a batteria il 4,6%, tutti dati in crescita.Leggi l’articolo

Tecnologia, mercato consumer italiano in crescita del 21%

di Redazione Key4biz

Nel primo semestre del 2021 continua il trend positivo della tecnologia di consumo in Italia. In crescita tutti i comparti.Leggi l’articolo

Elettronica outdoor, italiani conquistati dagli smartwatch. L’indagine

di Redazione

Tra inizio giugno e metà luglio 2021 gli smartwatch sono il prodotto più desiderato online nella categoria Elettronica per l’outdoor.Leggi l’articolo

Digitalizzazione e sostenibilità, al via la partnership tra Enel e Aeroporti di Roma

di Redazione

Le due società hanno firmato un accordo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di transizione energetica. Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Key4biz Video

M. Nobile: (MIT): “Nel PNRR fondi per il Mobility as a Service”. Rivedi il talk

Guarda il video