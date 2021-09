Cyber Act Forum il primo ottobre a Viterbo. Prenota il biglietto per ascoltare in presenza gli speaker. Ecco chi sono.

Il Cyber Act Forum cambia location, spostandosi dall’Università degli Studi della Tuscia al più grande Hotel Salus Terme di Viterbo.

La scelta, giunta in accordo tra i Cyber Actors e la stessa Unitus – che resterà ovviamente partner della kermesse dedicata alla cybersecurity – giunge per avere maggiore spazio a disposizione per i moltissimi spettatori e i tanti ospiti e sponsor.

Ingresso gratuito con prenotazione dei biglietti

Come ricordato dai presenti, l’evento sarà totalmente gratuito e includerà un piacevole break per l’ora di pranzo, dedicato al pubblico e a tutti gli ospiti. Da questa settimana, inoltre, sarà a disposizione sul sito www.cyberactforum.it la prenotazione dei biglietti, necessari per tenere traccia del numero dei partecipanti e per le regole imposte dalle norme anti-covid.

In occasione della conferenza stampa odierna, il Direttivo dell’associazione culturale ha annunciato ufficialmente anche il nutrito elenco di personalità di fama nazionale e internazionale che per il giorno 1 ottobre 2021 giungerà a Viterbo.

Come risulta dal programma presente sul sito www.cyberactforum.it la giornata dedicata al mondo della sicurezza informatica sarà suddivisa in numerosi appuntamenti.

Ecco l’elenco delle personalità, annunciate per il momento, che prenderanno spazio sul palco del Cyber Act Forum:

L’avvocato Stefano Mele

il Prof. Stefano Zanero

il Prof. Mario Pireddu

la giornalista Carola Frediani

l’esperto di comunicazione e marketing Gianluigi Bonanomi

il Colonnello Marco Menegazzo

le Cyber Women Anna Vaccarelli , Cinzia Ercolano e Cristina Gaia

, e il Sales Engineer per Italia e Malta di SentinelOne Alessio Agnello

il Cyber Security Team Leader di Würth Phoenix Massimo Giaimo

l’Ing. specializzato in informatica forense di E-TRACE Claudio Locanto

l’On. Mauro Rotelli della IX Commissione Trasporti, post e telecomunicazioni.

della IX Commissione Trasporti, post e telecomunicazioni. Il Regional Manager Sud Est Europa di Netwrix, Maurizio Taglioretti, esperto di IT Audit, Security & Compliance

Il Direttivo dei Cyber Actors invita tutti a continuare a seguire i social e i siti dell’associazione (www.cyberactors.it; www.cyberactforum.it) per restare informati su tutte le prossime novità.

Key4biz è tra i media partner.