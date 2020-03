"I versamenti da autoliquidazione vanno sospesi anche per le attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Lombardia e non solo nei territori con ricavi o compensi non superiori a 2 mln di euro", ha dichiarato Massimiliano Capitanio, deputato Lega e Segretario della Commissione Vigilanza Rai.

“I versamenti da autoliquidazione che scadono tra l’8 e il 31 marzo, vanno sospesi anche per le attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Lombardia e non solo nei territori con ricavi o compensi non superiori a 2 mln di euro. Dobbiamo ascoltare il grido di aiuto delle imprese che hanno sede nella regione più martoriata dal virus e che storicamente rappresenta la locomotiva dell’intero Paese insieme a Veneto ed Emilia Romagna, ha dichiarato Massimiliano Capitanio, deputato Lega e Segretario della Commissione Vigilanza Rai.

La sola sospensione dell’IVA – spiega Capitanio – non è sufficiente considerato che il fatturato delle imprese sta subendo un crollo vertiginoso e quindi anche l’Iva da versare sarà pressoché inesistente. Non è così, invece, per tutti gli altri versamenti tributari, contributivi e previdenziali che continuano a maturare regolarmente per molte attività che devono di necessità continuare a essere produttive ed operative per garantire servizi necessari ai cittadini. O il governo si decide di aiutare le imprese della Lombardia, o, inevitabilmente, assisteremo alla sospensione di pagamenti a dipendenti e fornitori. Un disastro, conclude il deputato, non solo per la Lombardia ma per tutto il Paese. La Lega presenterà emendamenti e sosterrà tutte le azioni in questa direzione”.