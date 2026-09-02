Cultura, Bianchi (Bper): “Restituiamo a L’Aquila Palazzo Farinosi Branconi”

(Adnkronos) – “Questa è una giornata speciale perché restituiamo a L’Aquila Palazzo Farinosi Branconi, importante per l’identità culturale della città, e la collezione delle opere del nucleo aquilano della Corporate collection di Bper”. Sono le parole di Sabrina Bianchi, responsabile patrimonio culturale La Galleria Bper, all’incontro con la stampa con cui è stato inaugurato, oggi a L’Aquila, il nuovo Polo Culturale de La Galleria Bper a Palazzo Farinosi Branconi, realizzato grazie alla ristrutturazione avviata dopo il sisma del 2009.

Lo spazio, convertito in luogo di cultura e incontro, ospiterà iniziative culturali e mostre, come il percorso permanente ‘Scrigno di memorie. Paesaggi, colori e tradizione: cinque secoli d’arte del Meridione’.

Nel Polo Culturale de L’Aquila, infatti, il Gruppo porta non solo “le opere degli artisti che hanno fatto la storia dell’arte del territorio – aggiunge Bianchi – ma anche una selezione di opere che rendono quello aquilano il polo culturale del Centro-Sud della corporate collection”, che complessivamente conta oltre diecimila opere “de La Galleria Bper”.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto ‘Poli culturali Bper. Un sistema di patrimonio diffuso’, che trasforma le sedi storiche in luoghi di cultura e valorizza il patrimonio artistico e architettonico del Gruppo, e rappresenta “un lascito per le future generazioni. È infatti con loro che noi vorremmo entrare in contatto e dialogare con attività didattiche, alcune delle quali già avviate insieme alla Fondazione Carispaq e che si svolgeranno a Palazzo Farinosi Branconi – conclude Bianchi – dove ci sono ampi spazi per la didattica, dalla primaria, alla materna fino all’università. Ma ci rivolgiamo anche agli adulti, con visite guidate e art tours”.

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