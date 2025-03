CSIRT, i nuovi servizi di cybersecurity in Emilia-Romagna

Operativo il sito web csirt-rer.lepida.it, che, oltre a fornire informazioni sul CSIRT Regionale e i suoi servizi, dispone di un’area riservata per la condivisione di dati sensibili tra Computer Security Incident Response Team ed enti.

Il Computer Security Incident Response Team della Regione Emilia-Romagna (CSIRT-RER) amplia e consolida i propri servizi erogati gratuitamente a tutti gli enti aderenti. Con il nuovo servizio di Incident Response on Demand viene offerto un supporto da remoto H24/7 per attività di digital forensics e incident response in caso di incidenti di cybersecurity critici.

I servizi di Cyber Threat Intelligence e Information Sharing, che mantengono gli enti aggiornati sulle minacce che possono metterne a rischio la sicurezza, vengono estesi con la possibilità di fruire di liste di indicatori di compromissione pronte per essere utilizzate sui sistemi di sicurezza.

I servizi Security Assessment per valutare la postura di sicurezza degli Enti proseguono, così come i servizi di Awareness & Training, che attualmente prevedono corsi di formazione online e nel corso del 2025 saranno incrementati.

È inoltre operativo il sito web csirt-rer.lepida.it, che, oltre a fornire informazioni sul CSIRT Regionale e i suoi servizi, dispone di un’area riservata per la condivisione di dati sensibili tra CSIRT ed Enti.

Si ricorda che possono aderire al CSIRT-RER tutti gli enti sottoscrittori della Convenzione CNER attraverso il modulo dedicato. Per maggiori informazioni è possibile contattare csirt-rer@lepida.it.

