Alla Sharing & Reuse conference di Bucarest, alla presenza di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche dei paesi partner dell’Unione e del settore privato, il CSI Piemonte è stato premiato con lo “Sharing & Reuse Award 2019” della Commissione Europea per “Yucca”, la smart data platform della Regione Piemonte, giudicata la migliore soluzione tecnologica condivisa dedicata alle amministrazioni pubbliche, a cittadini e imprese.

La piattaforma smart data “Yucca”, caso unico a livello italiano, è stata scelta tra sessantotto soluzioni provenienti da venti Paesi europei e alla fine premiata nella categoria “Most innovative shared IT service”: “Questo importante riconoscimento – ha dichiarato Pietro Pacini, Direttore Generale del CSI Piemonte – aggiunge una tessera al puzzle del nuovo CSI che stiamo componendo. Dopo essere stati nominati Cloud Service Provider d AgiD, infatti, questo premio conferma il valore del lavoro che svolgiamo sul tema dei dati. Si tratta di un settore chiave per lo sviluppo del CSI di domani, che abbiamo valorizzato dedicandogli uno dei nostri sette nuovi Centri di Eccellenza aziendali e sul quale si basano anche due recenti accordi di collaborazione firmati con Fondazione ISI e Fondazione LINKS, per sviluppare progetti di ricerca e di innovazione per i nostri clienti e per tutto il territorio”.

“La smart data platform della Regione Piemonte – ha spiegato Anna Cavallo, responsabile del Centro di Eccellenza Data strategy e big data analytics del CSI – è in grado di coniugare Internet of Things e Open Data, è realizzata con tecnologie open source e oggi è utilizzata da 40 organizzazioni pubbliche e private con un patrimonio in continua crescita di oltre 1 miliardo di dati. Fra questi open data, dati privati e informazioni provenienti da diversi parametri ambientali (temperatura, umidità, qualità dell’aria, luminosità, rumore) raccolti da circa 800 sensori dislocati in Piemonte”.

Tecnicamente, la piattaforma smart data “Yucca” consente di realizzare soluzioni applicative basate su internet delle cose e big data, così da ottenere tante informazioni dal mondo che ci circonda, sfruttando un’ottica cloud e soluzioni open che a loro volta consentono di interconnettere applicazioni, social network, sistemi e oggetti distribuiti sul territorio; ma anche raccogliere dati e informazioni e consentirne l’elaborazione e l’analisi avanzata per abilitare la realizzazione di soluzioni end-to-end.

Di seguito le motivazioni ufficiali della giuria nel premiare “Yucca”:

“Smart data platform che dimostra un elevato livello di innovazione, soprattutto in termini di risultati tecnici. I punti di forza identificati sono nell’utilizzo di tecnologie innovative e avanzate sempre aggiornate all’interno di una piattaforma che combina big data e Internet of Things. La Piattaforma è inoltre riutilizzabile all’esterno del suo hub di sviluppo. La soluzione, infatti, rende disponibili i big data alle amministrazioni pubbliche e presenta un grande potenziale di promozione dell’uso dei big data nei processi decisionali”.

Tutti i progetti, è spiegato in una nota del CSI Piemonte, sono stati valutati da un Comitato di valutazione, che ha selezionato 31 soluzioni per il round finale. La giuria, composta da membri che lavorano per il Consiglio europeo, la Commissione europea e il Parlamento europeo, ha selezionato alla fine le sedici migliori soluzioni, quattro per categoria, in base ai criteri di progettazione, governance, impatto e portata del riuso, sostenibilità. Per l’Italia c’era solo la piattaforma sviluppata da CSI Piemonte per la Regione.