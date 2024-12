AMS-IX e MIX, hanno firmato oggi una Partnership Strategica per offrire il nuovo servizio Cross-IX tra i due Internet Exchange.

AMS-IX e MIX, hanno firmato oggi una partnership strategica per offrire il nuovo servizio Cross-IX tra i due Internet Exchange. Con una sola connessione fisica a uno dei due IX sarà possibile accedere alle reti dell’altro. La partnership è stata annunciata durante il Salotto 2024, evento che alla vigilia contava 1.700 partecipanti registrati, membri della sempre più numerosa community IP italiana.

Cross-IX consentirà ai clienti di MIX, principalmente di medie e piccole dimensioni, di connettersi con le quasi 800 reti di AMS-IX non presenti a Milano e allo stesso modo i clienti di AMS-IX potranno connettersi a circa 300 reti non collegate ad Amsterdam: oltre 17 Tbit/s di pregiato traffico di peering attraverso una sola connessione fisica.

MIX è il secondo Internet Exchange europeo a offrire ai propri clienti l’opportunità di ampliare le loro reti di connettività con l’ecosistema AMS-IX, dopo Netnod, che si è collegata ad AMS-IX lo scorso maggio. Grazie all’espansione di Cross-IX, i clienti degli Internet Exchange partecipanti potranno accedere a centinaia di nuove reti. L’obiettivo di Cross-IX è consentire alle piccole e medie reti di incrementare il numero di peering con largo anticipo rispetto alla situazione attuale, in cui un ISP deve raggiungere una massa critica minima per giustificare i costi di trasporto verso un altro IX europeo.

Il servizio Cross-IX di MIX verso AMS-IX diventerà sottoscrivibile entro il mese di gennaio con le prime attivazioni previste entro Q1 2025.

Alessandro Talotta, Executive President & Chairman di MIX, commenta: “AMS-IX è sempre stato un partner strategico per MIX. Milano e Amsterdam rappresentano due aree chiave per lo sviluppo dei dati e, con questa collaborazione, MIX mira a rafforzare la propria leadership insieme con uno dei player più virtuosi nel mondo di Internet. L’accordo consente a entrambe le organizzazioni di ampliare i propri portafogli clienti, offrendo la possibilità di connettere Milano e Amsterdam in modo semplice. Un esempio concreto è il supporto fornito ai piccoli operatori locali che necessitano di virtualizzare la propria presenza oltre confine. Questo accordo arricchirà ulteriormente il portfolio di servizi di MIX.”



Peter van Burgel, CEO di AMS-IX, afferma: “È entusiasmante vedere un altro partner innovativo come MIX offrire ai propri clienti la possibilità di ampliare il proprio ecosistema di connettività tramite il nostro servizio Cross-IX. Con Cross-IX, i clienti di MIX e i clienti e i membri di AMS-IX possono facilmente raggiungere centinaia di nuove reti senza rischi, ritardi, requisiti hardware o oneri amministrativi aggiuntivi. Man mano che svilupperemo il nostro servizio Cross-IX, i clienti potranno accedere a centinaia di reti connesse in tutta Europa con una sola connessione.”

