Cristoforetti (ESA): “Io sulla Luna? Non lo escludo”

Oggi giornata dedicata allo Spazio e alla Dimensione Subacquea, due domini oggetto della conferenza organizzata da Cybersecurity Italia, giornale del nostro gruppo editoriale.
In apertura, l’intervento di Samanta Cristoforetti, la nostra astronauta dell’ESA che non esclude una sua partecipazione ad una futura missione sulla Luna
Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricordato che soltanto il 27,3% dei fondali è mappato, nel contempo gli attacchi cyber +53% nel primo semestre. PMI bersaglio più vulnerabile.
Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione, ha sottolineato la necessità di aggiornare lo status giuridico delle orbite spaziali, che è obsoleto.
