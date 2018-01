Cristina Calò

Dottoranda di ricerca,

La Sapienza

Laureata nel 2015 in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale all’Università Roma Tre, è attualmente Dottoranda in Linguistica Generale all’Università degli Studi di Roma la Sapienza, e i suoi interessi di ricerca si focalizzano prevalentemente sulle innovazioni linguistiche dell’era digitale, sull’interfaccia tra sintassi e pragmatica, sulla semantica, sul rapporto tra linguaggio e cervello e sulla Linguistica dei Corpora.

Parallelamente agli studi linguistici, che ha avuto modo di perfezionare durante il suo soggiorno Erasmus all’ Università la Sorbona di Parigi, nel corso del suo itinerario formativo si è confrontata anche con altri ambiti di ricerca, frequentando nel biennio 2013-2015 la Scuola multidisciplinare di Alta Formazione Accademica e Professionale ASTRE (Alta Scuola Roma Tre – tematica del biennio “Le sfide per l’Europa del 2020”) e conseguendo nel 2017 un Master in “Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy”, realizzato dal Centro Studi Comunicare l’Impresa e dalla Fondazione Italia Usa.

Da sempre curiosa e appassionata di tutto ciò che è comunicazione, ama la musica, i viaggi, la letteratura, i fumetti e la scrittura creativa.