“A distanza di oltre 20 giorni dall’incontro con il ministro Urso, continuiamo ad assistere alla poca capacità da parte del ministero a volere lavorare con tutte le parti del settore per affrontare gli annosi problemi che infliggono questo mondo”. Così il segretario generale della Uilcom Uil Salvo Ugliarolo.

“Ricordo che il 4 luglio, dopo quasi 10 mesi dall’insediamento del governo a guida Meloni – siamo finalmente riusciti ad avere un confronto che però è stato assolutamente inconcludente”, aggiunge . Purtroppo, continua la nota della Uilcom UIL, i problemi non si risolvono da soli – ci sono vertenze che rischiano, come stiamo registrando, di lasciare per strada lavoratori di questo settore. E’ Vergognosa come la partita del servizio 1500 così come resta ancora nella totale incertezza il cambio di appalto del servizio clienti delle Ferrovie dello Stato.

“Ho l’impressione, – conclude Ugliarolo, – che il ministro non abbia ancora chiaro il compito del suo dicastero e dispiace assistere a questo imbarazzante silenzio da parte di alcuni esponenti di questo esecutivo”.

Leggi anche: Rete Tim, Ugliarolo (Uilcom Uil): ‘Serve una visione industriale. La ServCo? Sarebbe un mostro alla Frankenstein’