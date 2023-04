Crisi Tlc, sindacati proclamano sciopero per il 6 giugno

I sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil hanno proclamano una giornata di sciopero per il 6 giugno in difesa dei perimetri occupazionali e rilancio del settore delle Telecomunicazioni.

turno di lavoro (otto ore) di tutto il personale delle aziende del settore TLC ad eccezione del personale delle aziende del Trentino Alto Adige e della Valle D’Aosta che sciopereranno con le medesime modalità l’8 giugno 2023 per rispetto delle franchigie elettorali”, si legge in una nota.



“Le scriventi dichiarano di aver esperito con Assotelecomunicazioni ASSTEL la procedura di raffreddamento con esito negativo il giorno 12 aprile 2023 e con il Ministero del Lavoro il tentativo di conciliazione in data 19 aprile 2023, anche questa con esito negativo”, prosegue la nota.



“La presente comunicazione vale come preavviso ai sensi della Legge 83/2000 e precedenti ed in base alla

delibera di modifica della Regolamentazione Provvisoria adottata dalla Commissione di Garanzia per

l’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Seduta del 15 Novembre 2007), per

tutte le aziende del settore sottoposte a tale regolamentazione”, chiudono i sindacati.

