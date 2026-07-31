Crisi migranti a Ceuta, Sanchez: “Violata integrità territoriale Spagna”. Ministro Esteri: “Regolarizzazioni non c’entrano” – Diretta

(Adnkronos) – “Quanto accaduto è una violazione dell’integrità territoriale della Spagna a Ceuta”. Il premier spagnolo Pedro Sanchez arriva a Ceuta, l’exclave travolta dalla crisi migratoria provocata dall’ingresso di quasi 50mila persone dal Marocco nell’arco di una giornata. Madrid, ha detto il primo ministro, sta “lavorando con il Marocco” per le procedure e “il rimpatrio dei migranti” ed esprime apprezzamento per la “cooperazione” da parte delle “autorità marocchine”.

Intanto sale a 34 il bilancio delle persone morte nel tentativo di raggiungere a nuoto l’exclave spagnola dal Marocco, l’ambasciatore italiano a Madrid, Giuseppe Buccino Grimaldi, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti informate, è stato ricevuto dal direttore degli Affari politici del ministero degli Esteri spagnolo, per protestare contro le dichiarazioni del titolare della Farnesina Antonio Tajani, che si è detto “a favore” della chiusura dello spazio Schengen.

L’Italia sta infatti valutando la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, un’ipotesi che trova d’accordo la Finlandia. Altri paesi, come la Francia, sono orientati a aumentare i confronti alle frontiere.

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