Crisi energia, più smart working?

In tempi di shock energetici torna utile lo strumento dello smart working per ridurre consumi e costi. Partono da oggi le nuove norme (e sanzioni) per le imprese.
AI. Dopo la battaglia con Trump ed il Pentagono, Anthropic al lavoro con Google e Broadcom per la produzione di TCU, i microchip alternativi alle CPU di Nvidia. L’analisi di Michele Mezza.
Infine, nell’era dello streaming tv i nuovi spettatori sono cani e gatti: in Cina il primo canale a loro dedicato.
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