»
»
Crisi energia, più smart working?

Crisi energia, più smart working?

di |
Crisi energia, più smart working? Dailyletter

In tempi di shock energetici torna utile lo strumento dello smart working per ridurre consumi e costi. Partono da oggi le nuove norme (e sanzioni) per le imprese.

AI. Dopo la battaglia con Trump ed il Pentagono, Anthropic al lavoro con Google e Broadcom per la produzione di TCU, i microchip alternativi alle CPU di Nvidia. L’analisi di Michele Mezza.

Infine, nell’era dello streaming tv i nuovi spettatori sono cani e gatti: in Cina il primo canale a loro dedicato.

Leggi tutte le notizie della nostra dailyletter

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

L'autore

Redazione Key4biz

Redazione Key4biz

Condividi: