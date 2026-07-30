Crisi di fiducia in Germania: solo il 17% dei cittadini crede nel governo

(Adnkronos) –

Solo il 17% dei cittadini tedeschi ritiene che lo Stato sia in grado di adempiere ai propri obblighi, secondo l’ultimo sondaggio commissionato dalla Federazione dei dipendenti pubblici (Dbb, Deutscher Beamtenbund und Tarifunion), il più grande sindacato tedesco del pubblico impiego. Negli anni precedenti, questa percentuale si attestava al 23%, 25% e 27%.

Secondo il sondaggio, condotto dall’Istituto Forsa, il 79% dei cittadini tedeschi ritiene che lo Stato sia sopraffatto dall’enorme mole di problemi che deve affrontare. Gli stessi dipendenti pubblici hanno espresso una fiducia leggermente maggiore nella capacità di intervento dello Stato, al 36%.

I dati variano anche in base all’affiliazione politica: i sostenitori della Cdu/Csu (38%), dell’Spd (33%) e dei Verdi (26%) mostravano maggiore fiducia nello Stato. La fiducia è inferiore tra i sostenitori della Linke (14%) e, soprattutto, dell’AfD (2%).

Il presidente della Dbb, Volker Geyer, ha definito i risultati “una catastrofe e un campanello d’allarme”. Per il sindacalista, tutto questo “è estremamente allarmante. Non può e non deve continuare. Una perdita di fiducia simile rappresenta un pericolo per la nostra democrazia”. Interrogati su aree specifiche, un numero inferiore di cittadini ha percepito lo Stato come sovraccarico. In un ambito, la fiducia è addirittura aumentata significativamente: in materia di politiche per l’asilo e i rifugiati, solo il 16% ha ritenuto che lo Stato fosse sovraccarico (nel 2025 era il 30%).

Il 26% percepisce lo Stato come sovraccarico nei settori della previdenza sociale e dei sistemi pensionistici, e il 18% in quello della tassazione e della finanza. Solo il 2% ha riscontrato questo sovraccarico nell’assistenza all’infanzia, il 6% nella difesa e il 10% nelle infrastrutture.

È emerso che i dipendenti del settore pubblico godono ancora di un’elevata fiducia da parte dei cittadini, mentre gli intervistati attribuiscono la colpa del calo di fiducia principalmente ai politici, non ai dipendenti pubblici, come riportato da Deutsche Welle. Geyer, ha avvertito che i risultati rappresentano un segnale preoccupante per il governo guidato da Friedrich Merz.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz