Saccheggiato il gigante delle criptovalute Binance con un colpo da 6,3 miliardi di dollari. Congelati circa 3 miliardi

La principale piattaforma mondiale per l’acquisto, la vendita e lo scambio di criptovalute Binance è stata colpita da un attacco informatico che ha coinvolto asset digitali per circa 6,3 miliardi di dollari. La cifra, comunicata dall’exchange, si riferisce al valore complessivo stimato degli asset interessati: non coincide necessariamente con la perdita finale, che dipenderà da quanto sarà possibile congelare o recuperare. Binance afferma tramite il co-CEO Richard Teng che “i fondi degli utenti sono al sicuro” e che “coprirà le perdite” con il fondo SAFU (per la sicurezza dei beni degli utenti) e risorse aziendali.

Secondo l’analisi on-chain di TRM Labs, il 29 ottobre, durante il cyuber attacco, sono stati trasferiti circa 6,36 miliardi di dollari dai portafogli Binance su dieci blockchain, concentrando gran parte dei movimenti in una ventina di minuti. Il valore rende l’incidente il maggiore furto di criptovalute finora registrato, superando di oltre quattro volte quello da 1,5 miliardi subito da Bybit nel 2025.

Binance, che dichiara oltre 323 milioni di utenti registrati, ha gestito nel 2025 volumi per 34.000 miliardi di dollari e detiene per i propri clienti asset per circa 150 miliardi di dollari.

Come è stato eseguito l’attacco a Binance

La ricostruzione iniziale di Binance indica come possibile punto di partenza il laptop compromesso di un ingegnere DevOps. Da lì l’attacco avrebbe raggiunto un container di servizio e inviato transazioni di prelievo non autorizzate. L’exchange ha precisato di “non aver trovato prove di una fuga di chiavi private dei wallet e non ha attribuito responsabilità a singoli dipendenti”.

TRM Labs ha individuato un meccanismo particolarmente rilevante su Ethereum. Il team d’attacco avrebbe sfruttato EIP-7702, una funzionalità che permette a un wallet di autorizzare l’esecuzione del codice di uno smart contract. Secondo la società, una serie di autorizzazioni preparate in anticipo avrebbe consentito di far eseguire a un hot wallet Binance (portafoglio di criptovalute connesso a internet, per gestire rapidamente depositi e soprattutto prelievi degli utent) un contratto controllato dall’attaccante, trasferendo fondi e drenando successivamente nuovi depositi.

Sugli altri network, TRM ha osservato trasferimenti con firme valide provenienti da diversi wallet Binance (lo strumento con cui un utente conserva, invia e riceve criptovalute all’interno dell’ecosistema Binance). La società ritiene che questo quadro possa indicare un accesso alla capacità di firma dei sistemi interni dell’exchange. È solo un’ipotesi investigativa, mancano conferme ufficiali a questa ricostruzione. Secondo la BBC, inoltre, l’assenza di prove di chiavi private sottratte non esclude che un aggressore abbia manipolato i sistemi autorizzati per firmare transazioni.

Mark Karpeles, ex amministratore delegato di Mt Gox, la piattaforma di scambio di bitcoin con sede a Tokyo ora fallita, crollata dodici anni fa dopo il furto di 500 milioni di dollari in bitcoin, ha affermato che gli hacker probabilmente hanno avuto accesso alle chiavi private di almeno due portafogli Binance.”Binance sembra aver suddiviso le proprie risorse su più sistemi, garantendo che un attacco informatico possa colpire solo una parte delle risorse – ha spiegato Karpeles – ma anche così un singolo attacco rappresenta una perdita ingente“.

Danni, fondi congelati e attribuzione

Binance ha riferito che circa 3 miliardi di dollari sono stati bloccati “on-chain” grazie al coordinamento con partner del settore. Le stime pubblicate da TRM Labs nelle prime ore successive all’attacco indicavano circa 2,7 miliardi congelati tra stablecoin e asset su Arbitrum: “importi e valutazioni possono variare con l’evoluzione degli interventi e i prezzi di mercato”. La parte non congelata resta esposta a conversioni e tentativi di riciclaggio e TRM ha già rilevato scambi di stablecoin con ETH e l’uso di protocolli di prestito.

L’exchange ha sospeso temporaneamente operazioni su più reti, revocato le autorizzazioni degli indirizzi coinvolti e attivato forze dell’ordine e società di analisi blockchain. Tether e Circle hanno confermato di aver congelato fondi collegati all’incidente.

Al momento c’è più di un indizio di colpevolezza che punta dritto a TraderTraitor, gruppo nordcoreano associato anche al furto da 1,5 miliardi di dollari ai danni di Bybit. Anche Chainalysis ha indicato un possibile collegamento. Si tratta di attribuzioni di società private, basate su elementi on-chain e d’intelligence, su questa accaduto Binance non ha pubblicamente accusato la Corea del Nord.

Il caso mette in luce un rischio che va oltre la custodia delle chiavi, perché la compromissione di un dispositivo o di un servizio interno (come molto spesso accade) può trasformare procedure legittime di prelievo in strumenti per sottrarre fondi.

La blockchain rende tracciabili i movimenti, ma non garantisce il recupero e la possibilità di congelare asset dipende dalla collaborazione degli emittenti e dalle caratteristiche dei token. È proprio qui che si misura il danno effettivo: non solo nella cifra trasferita, ma nella quota che resterà irraggiungibile dopo gli interventi di contenimento.

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