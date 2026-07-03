Trump e la “presidenza miliardaria”: perché i Democratici preparano una maxi inchiesta sul conflitto di interessi

Washington si prepara a vivere una nuova stagione di scontro politico che potrebbe ricordare, per intensità, quella delle commissioni parlamentari nate dopo il Watergate. Questa volta, però, il terreno dello scontro non riguarda un presunto abuso di potere o un’inchiesta giudiziaria, bensì il rapporto senza precedenti tra la Presidenza degli Stati Uniti e gli interessi economici privati di Donald Trump e della sua famiglia.

Secondo un’anticipazione pubblicata da Axios a firma di Zachary Basu, i Democratici stanno già preparando una decisa offensiva investigativa da lanciare nel caso in cui riconquistassero la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti nelle elezioni di medio termine del novembre 2026. L’obiettivo dichiarato è analizzare nel dettaglio quella che definiscono “la più redditizia presidenza della storia americana”.

Un impero economico da 2,2 miliardi di dollari nel 2025, tra criptovalute, media industry e tech

La base documentale della futura offensiva parlamentare è la dichiarazione patrimoniale depositata da Donald Trump, un documento di ben 927 pagine che fotografa un 2025 eccezionalmente redditizio per il presidente americano.

Secondo quanto riportato da Axios, il patrimonio e i redditi riconducibili alle attività economiche di Trump hanno registrato una crescita senza precedenti, grazie soprattutto a un insieme di iniziative lanciate dopo il ritorno alla Casa Bianca. Il dato che colpisce maggiormente riguarda il settore delle criptovalute.

La società World Liberty Financial, nata poco prima dell’insediamento di Trump, avrebbe generato per il presidente circa 1,2 miliardi di dollari in un solo anno, una cifra superiore ai profitti annuali derivanti dal tradizionale impero immobiliare costruito in decenni di attività.

Accanto al business delle criptovalute, Trump ha dichiarato decine di milioni di dollari provenienti da accordi transattivi con grandi gruppi mediatici e tecnologici, oltre ai ricavi generati dalla concessione del proprio marchio commerciale per orologi, sneakers, Bibbie personalizzate, profumi e numerose licenze internazionali.

Nel complesso, la dichiarazione patrimoniale quantifica attività e partecipazioni per circa 2,2 miliardi di dollari, confermando come la dimensione economica della seconda amministrazione Trump rappresenti un fenomeno senza precedenti nella storia della presidenza americana.

La scommessa delle cripto, c’è chi vince (trump) e c’è chi perde (gli investitori)

Ancora più significativa sarebbe stata l’operazione legata al meme coin $TRUMP, la criptovaluta ispirata alla figura del presidente. Secondo il documento finanziario, Trump avrebbe incassato circa 635 milioni di dollari in royalties legate al progetto.

Nel frattempo, tuttavia, il valore del token sarebbe crollato di circa il 95% rispetto ai massimi registrati durante la settimana dell’insediamento, provocando pesanti perdite per migliaia di investitori, molti dei quali sostenitori dello stesso presidente.

Sostenitori politici del tycoon, insieme a convinti sostenitori delle cripto, hanno investito migliaia di dollari, ma alcuni anche milioni, facendo quindi incassare a Trump una fortuna con l’emissione delle nuove criptovalute. Ma chi ha acquistato i token di World Liberty e i memecopin a prezzi elevati ha poi subito le conseguenze del crollo del loro valore, nell’ambito di una più ampia crisi del mercato delle criptovalute. L’analisi di Nansen di oltre 26mila portafogli mostra che l’85% degli acquirenti del token $Wlfi di World Liberty nel mercato secondario sono in perdita.

Il nodo del conflitto di interessi

È proprio questa straordinaria espansione delle attività economiche private a costituire il cuore dell’offensiva democratica. Negli Stati Uniti il presidente è esentato da alcune norme federali sul conflitto di interessi che invece vincolano gli altri membri dell’amministrazione. La Costituzione, tuttavia, contiene clausole (le cosiddette Emoluments Clauses) che vietano al presidente di ricevere benefici economici da governi stranieri senza il consenso del Congresso.

Dal punto di vista strettamente giuridico, molte delle attività di Trump non sono state dichiarate illegali. Sul piano politico ed etico, però, numerosi osservatori ritengono che la sovrapposizione tra funzione pubblica e interessi economici privati rappresenti un evidente conflitto di interessi.

L’accusa dei Democratici è semplice: ogni decisione della Casa Bianca in materia di politica economica, regolamentazione delle criptovalute, relazioni internazionali o commercio potrebbe incidere direttamente sul valore delle imprese riconducibili al presidente o ai suoi familiari.

La Casa Bianca, ovviamente, respinge categoricamente queste accuse. Trump sostiene che il proprio patrimonio sia gestito da consulenti esterni attraverso quello che definisce un “blind account” e afferma di non prendere decisioni per interesse personale: “Tutti stanno guadagnando perché la Borsa sale“, ha dichiarato il presidente ai giornalisti.

Ovviamente, la portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, ha ribadito che “non esistono conflitti di interesse” e che il presidente agisce esclusivamente nell’interesse degli americani.

Nel mirino non solo Trump ma tutta la sua rete “famigliare”

Uno degli aspetti più delicati riguarda però il fatto che molte delle future indagini potrebbero concentrarsi non tanto sul presidente, quanto proprio sulle persone che gli stanno attorno. A differenza del capo dello Stato, infatti, collaboratori, familiari, imprenditori e membri dell’amministrazione possono essere convocati davanti alle commissioni parlamentari e obbligati a testimoniare sotto giuramento.

Tra i principali filoni investigativi figurerebbe proprio World Liberty Financial, il progetto crypto promosso dalle famiglie Trump e Witkoff, che secondo Axios avrebbe attirato ingenti capitali provenienti dall’estero, compreso un investimento da circa 500 milioni di dollari attribuito a un membro della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti.

Altre verifiche potrebbero riguardare i rapporti economici tra Donald Trump Jr., Eric Trump e alcuni imprenditori coinvolti nel settore dei minerali strategici, che avrebbero richiesto quasi 9 miliardi di dollari di sostegno federale.

Anche Jared Kushner, genero del presidente, potrebbe tornare sotto i riflettori per i suoi investimenti immobiliari finanziati da fondi sovrani del Golfo Persico, mentre continua a svolgere un ruolo di primo piano nella diplomazia americana in Medio Oriente.

Le elezioni di metà mandato possono cambiare tutto

Al momento i Repubblicani mantengono il controllo della Camera e hanno sostanzialmente impedito l’apertura di indagini parlamentari approfondite sulle attività economiche del presidente. Lo scenario potrebbe cambiare radicalmente dopo le elezioni di metà mandato.

Se i Democratici riuscissero a conquistare la maggioranza alla Camera, otterrebbero automaticamente il controllo delle commissioni parlamentari e il potere di emettere subpoenas, cioè ordini di comparizione e richieste obbligatorie di documenti.

Si aprirebbe così una lunga stagione di audizioni pubbliche, acquisizioni documentali e interrogatori destinati a coinvolgere familiari, ministri, imprenditori, finanziatori e collaboratori del presidente. Lo stesso speaker repubblicano Mike Johnson ha già denunciato quello che definisce un piano politico dei Democratici per trasformare ogni commissione della Camera in un organismo investigativo contro Trump e il suo entourage.

Per i Democratici, invece, la coincidenza tra il potere politico della Casa Bianca e la crescita esponenziale delle attività economiche della famiglia Trump rappresenta un caso senza precedenti nella storia costituzionale degli Stati Uniti e un pericolo per la democrazia americana (e non solo americana).

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