Il Protocollo, che ha validità triennale, contiene numerose azioni, tra cui eventi di sensibilizzazione rivolti agli studenti. Il DG Lepida, Gianluca Mazzini, ha ricordato il lavoro che si sta facendo come Community Network sulla sicurezza e la necessità di avere filiere comuni di prevenzione, informazione e reazione in caso di attacco.

Lo scorso 24 luglio, la Regione Emilia-Romagna, Lepida e il Centro operativo per la sicurezza cibernetica – C.O.S.C. Emilia-Romagna della Polizia di Stato, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici.

Il Protocollo, che ha validità triennale, prevede un piano di collaborazione su più livelli:

per condividere e analizzare informazioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti in pregiudizio delle infrastrutture informatiche di Regione Emilia-Romagna, di Lepida e delle altre Pubbliche Amministrazioni Locali sul territorio regionale;

segnalare emergenze relative a vulnerabilità, minacce e incidenti che possano danneggiare i servizi informatici e di telecomunicazione;

identificare l’origine degli attacchi che abbiano come destinazione le infrastrutture tecnologiche di Regione Emilia-Romagna, di Lepida e delle altre Pubbliche Amministrazioni Locali sul territorio o che traggano origine dalle medesime;

realizzare e gestire attività di comunicazione fra le parti per fronteggiare situazioni di emergenza.

L’Assessora regionale alla Scuola, università, ricerca, agenda digitale, Paola Salomoni, ha commentato: “La Polizia di Stato è un alleato fondamentale per migliorare la sicurezza dei nostri sistemi e attraverso di noi dare supporto agli enti del territorio. Oltre alla difesa in prima linea, insieme alla Polizia di Stato vogliamo anche pensare a come preparare le nuove generazioni per dare consapevolezza ai giovani e in questo modo lavorare sulla prevenzione”.

“Lo scambio costante di informazioni fra questa Specialità e partners così importanti come la Regione e Lepida, azienda leader nel settore, trova oggi il suo formale riconoscimento e la sua naturale realizzazione in termini di protezione e creazione di best practices condivise”, ha affermato la Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica dell’Emilia-Romagna, Alessandra Belardini.

Il Direttore Generale di Lepida, Gianluca Mazzini, con l’occasione ha ricordato il lavoro che si sta facendo come Community Network sulla sicurezza e la necessità di avere filiere comuni di prevenzione, di informazione e di reazione in caso di attacco.

È previsto inoltre lo sviluppo di un’attività formativa rivolta ai dipendenti della Regione, di Lepida e delle altre Pubbliche Amministrazioni Locali sui sistemi e sulle tecnologie informatiche utilizzate, nonché sulle procedure di intervento per prevenire e contrastare gli accessi illeciti, i tentativi di accesso illecito ai danni di tali sistemi e tecnologie e altri fenomeni delittuosi.

Particolare attenzione è rivolta anche ai più giovani: saranno infatti previsti eventi di sensibilizzazione, anche attraverso l’uso della gamification, rivolti agli studenti delle scuole primarie e ai loro genitori.

Infine, sarà realizzata una campagna di comunicazione sui principali quotidiani e verranno realizzati spot dedicati da trasmettere su network televisivi e piattaforme social.