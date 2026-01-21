L’evento della COMTem ha offerto una panoramica concreta sul ruolo delle tecnologie IoT e della sensoristica nei processi di trasformazione digitale.

https://www.youtube.com/watch?v=DktLZ0ep-oM

Si è tenuto a Bologna l’evento formativo “IoT & Sensori: dati che parlano, idee che agiscono”, un appuntamento promosso dalla COMTem IoT dedicato all’innovazione digitale applicata ai territori e alla Pubblica Amministrazione.

L’incontro si è tenuto in presenza presso la Sala 20 maggio 2012 della Regione Emilia-Romagna e ha offerto una panoramica concreta sul ruolo delle tecnologie IoT e della sensoristica nei processi di trasformazione digitale.

La sessione ha previsto un inquadramento sullo stato dell’arte della infrastruttura tecnologica IoT di Lepida e sul suo valore strategico e la presentazione di casi d’uso reali, capaci di mostrare benefici operativi e impatti misurabili sui servizi pubblici.

Sono stati trattati inoltre i temi della privacy e della gestione dei dati, oltre all’utilizzo di dati IoT nei Gemelli Digitali, l’integrazione della sensoristica nei progetti BIM e le sfide della cybersecurity nel mondo IoT.

L’evento ha rappresentato un’opportunità di confronto e aggiornamento per gli Enti Soci su soluzioni digitali efficaci per il governo del territorio, nell’ottica di rendere la tecnologia IoT sempre più centrale e strategica. La registrazione completa del convegno è disponibile sul canale YouTube delle Comunità Tematiche.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz