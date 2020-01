Cresce l’adozione dell’AI da parte delle aziende, tre su quattro già la usano

Nuovo report di IBM, “From Roadblock to Scale: The Global Sprint Towards AI”: crescita esponenziale dell’adozione dell’AI nei prossimi 18/24 mesi, raggiungendo l’80/90% delle aziende.

L’intelligenza artificiale rappresenta una delle più importanti opportunità economiche dei nostri tempi, eppure l’adozione dell’AI da parte delle aziende è attualmente inferiore rispetto alle stime, principalmente a causa di resistenze di tipo culturale.

Il 2020 è destinato ad essere l’anno della svolta: un nuovo report di IBM, “From Roadblock to Scale: The Global Sprint Towards AI”, mostra come i recenti sviluppi tecnologici, dalla correzione dei bias alla formazione di competenze specializzate, porterà ad una crescita esponenziale dell’adozione dell’AI nei prossimi 18/24 mesi, raggiungendo l’80/90% delle aziende.

IBM ha intervistato 4514 aziende in tre regioni – Stati Uniti, Europa (inclusa l’Italia) e Cina – per esplorare gli ostacoli principali all’adozione dell’AI e le strategie di implementazione che i business di qualsiasi dimensione prevedono di adottare a partire da quest’anno. Di seguito, i risultati principali emersi dall’indagine: