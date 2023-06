Cresce il prezzo di una camera d’albergo in Italia

Il picco del prezzo di una camera d’albergo in Italia, a Roma in particolare, si è toccato, negli ultimi 3 anni, nell’ottobre dell’anno scorso quando una doppia costava ben 217 euro per poi scendere a novembre a 157 euro a notte.

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

A Roma è arrivato a 145 per una doppia a notte: mai così alto da tre anni

Federalberghi, l’associazione dei proprietari e degli esercenti di hotel aderente a Confindustria, ha chiesto al ministro del Turismo Daniela Santanché una legge per limitare i pernottamenti nelle città inferiori a 2 notti. Una richiesta che arriva al termine di una campagna dai toni piuttosto accesi contro i cosiddetti “affitti brevi” che avvengono per la maggior parte attraverso l’uso di applicazioni online tipo AirbnB. La limitazione, la stretta, ha ovviamente lo scopo di alimentare la presenza di turisti sia stranieri che italiani presso gli alberghi e non presso case private. Legittimo. Ma qual è il prezzo di una camera d’albergo in Italia?

Il prezzo di una camera d’albergo in Italia

Abbiamo preso come riferimento il prezzo di una camera d’albergo nella città più visitata dai turisti in Italia, Roma. Ebbene, il grafico mostra mese per mese, dal 2020 al febbraio 2023, l’andamento del prezzo medio di una camera doppia. Essendo una media è chiaro che il prezzo comprende sia gli alberghi ad una stella che gli hotel a 5 stelle. Una media, appunto. Bene, vediamo.

Come si vede il picco del prezzo di una camera d’albergo in Italia, a Roma in particolare, si è toccato, negli ultimi 3 anni, nell’ottobre dell’anno scorso quando una doppia costava ben 217 euro per poi scendere a novembre a 157 euro a notte. Il 2022, come si vede nell’infografica interattiva, è stato un anno particolare, con prezzi medi molto più alti della media degli anni precedenti. Nessun mese del 2020 e del 2021 ha infatti toccato i prezzi medi del 2022. E’, ovviamente, comprensibile per il 2020, l’anno della pandemia, con l’Italia bloccata e in lockdown, ma l’anno successivo, che ha segnato la ripresa delle attività, la rimessa in moto del Paese, i prezzi sono comunque rimasti bassi o, comunque più bassi rispetto al 2022. Nel 2021 una doppia in un albergo di Roma è costata al massimo 136 euro e sempre nel mese di ottobre. Il picco verso il basso si è, invece, toccato a febbraio con un prezzo medio di 99 euro.

Il prezzo di una camera d’albergo in Italia nel 2023

E quest’anno? Quest’anno i prezzi sembrano essere partiti alla grande. Sia a gennaio che a febbraio una doppia a Roma costa 145 euro in media. Si tratta di un prezzo altissimo, che non era mai stato toccato prima, negli stessi mesi, nei 3 anni precedenti. Nel 2020 (come detto, anno particolare) a gennaio, una doppia costava 84 euro, nel 2021 102 e nel 2022 114 euro. A febbraio una doppia costava, nel 2020, 83 euro, nel 2021 99 e nel 2022 105 euro a notte. I 145 euro di gennaio e febbraio sono, quindi, un’enormità. La stretta sui cosiddetti “affitti brevi”, quindi, limita la possibilità dei turisti italiani e stranieri di trovare alternative più economiche ai prezzi applicati dagli alberghi. E, ovviamente, non solo a Roma.

Il dato strano è che il turismo a Roma ha chiuso il 2022 con il 33% di visitatori in meno rispetto non al 2020 ma al 2019. E nonostante un calo della domanda, i prezzi sono stati i più alti rispetto agli anni precedenti.

Il prezzo di una camera d’albergo in Italia aumenta in ottobre

Come abbiamo visto il mese durante il quale il prezzo di una camera d’albergo in Italia, cioè, a Roma, è più alto è ottobre. Lo è stato sia nel 2020 che nel 2021 che nel 2022 e tutto fa credere che lo sarà anche nel 2023. E, visto come è partito l’anno, il prezzo di una doppia ad ottobre 2023 sarà molto più alto degli anni precedenti. Ma c’è un motivo per il quale ottobre è il mese più caro? Beh, sì, anzi, i possibili motivi sono diversi. Il principale è che il mese di ottobre è considerato di alta stagione a Roma: più turisti, più domanda e prezzi più alti. E’ logico. Un secondo motivo è che, tradizionalmente, in ottobre Roma è sede di importanti eventi, fiere e conferenze. terzo: ottobre comprende anche festività come il giorno di San Francesco e la festa di Halloween, che possono portare a un aumento della domanda di camere d’albergo a Roma.

I dati si riferiscono al: 2020-2023

Fonte: Trivago