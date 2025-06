Crediti d’imposta Transizione 4.0, partono oggi le prenotazioni

Crediti d’imposta, attivata la piattaforma per le domande

Al via le prenotazioni dei crediti d’imposta relativi al piano Transizione 4.0, come previsto dal decreto pubblicato dal ministero delle Imprese e del made in Italy, che attiva la procedura per l’invio delle domande esclusivamente per via telematica tramite Piattaforma GSE), accessibile con SPID.

In data odierna (a partire dalle 14:00), le imprese possono presentare il modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per “investimenti in beni strumentali materiali 4.0”, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’investimento, nel limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro.

Come richiedere i crediti

Sul sito del ministero sono spiegati i passaggi da seguire per avviare le prenotazioni dei crediti. Qui di seguito i passaggi chiave.

Comunicazione preventiva: le imprese devono trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d’imposta. L’ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse.

Conferma dell’acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l’impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento.

Comunicazione di completamento: al termine degli investimenti, l’impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026.

Arriviamo quindi al passaggio finale tramite la piattaforma del Gestore. Al suo interno, previa registrazione all’area clienti, l’utente potrà accedere all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e, selezionando la tipologia di investimento, compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d’imposta.

Beni strumentali, materiali e immateriali

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali relativi al Piano Transizione 4.0 ha l’obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

I beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, sono elementi che le aziende possono acquistare per modernizzare i propri processi produttivi, beneficiando di incentivi fiscali.

I beni materiali sono beni fisici, tangibili, che contribuiscono alla trasformazione digitale dell’azienda e possiamo annoverare macchinari, attrezzature industriali, robotica e sistemi di produzione automatizzati.

I beni immateriali, invece, sono beni che non hanno forma fisica ma che hanno valore economico per l’azienda e includono software, licenze, brevetti, marchi, e know-how.

