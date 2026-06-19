Cozzoli: (ADS) : “Innovazione tecnologica nostra sfida per autostrade più sicure e moderne”

(Adnkronos) – “Credo che l’Italia abbia tutte le potenzialità per cogliere la sfida del cambiamento, occorre però maggiore capacità di iniziativa e il coraggio di investire sulle trasformazioni in atto, ponendo l’innovazione al centro delle politiche e delle strategie di sviluppo”. A parlare è Vito Cozzoli, Amministratore Delegato di Autostrade per lo Stato, in occasione del convegno ‘Sicurezza e innovazione delle infrastrutture: verifica e monitoraggio con droni sul Monte Bianco’ tenutosi a Courmayeur, presso la stazione Pavillon.

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