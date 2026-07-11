Cowboyland inaugura “San Antonio Water Valley”

(Adnkronos) – Dopo l’apertura della stagione 2026, Cowboyland ha inaugurato il 4 luglio San Antonio Water Valley, la nuova area acquatica pensata per regalare divertimento e refrigerio a tutta la famiglia. Il parco divertimenti a tema western di Voghera (PV), dedicato ai bambini e alle famiglie e considerato una realtà unica in Italia e tra le poche del suo genere in Europa, amplia così la propria offerta con un’attrazione interamente dedicata all’acqua. L’ingresso a San Antonio Water Valley è gratuito per la prima ora con il biglietto del parco. Pensata soprattutto per i più piccoli, accompagnati se lo desiderano anche dagli adulti, l’area propone un mini parco acquatico immersivo con scivoli, giochi d’acqua, fontane, spruzzi e grandi secchi che si rovesciano all’improvviso, il tutto in un’ambientazione western. Per accedere è sufficiente essere pronti a bagnarsi; è possibile indossare il costume, acquistabile anche in loco.

L’area dispone inoltre di bagni, docce e di uno snack point con gelati, granite, bibite, caffè e merende. Tra le attrazioni più amate del parco spicca Indian Village, con teepee, totem e gli spettacoli di Luna Raggiante e Cervo Veloce, oltre alla Canoa di Toro Seduto e all’Indian River, percorso in canoa dedicato ai più piccoli. Grande spazio è riservato anche agli animali. Con First Emotion gli adulti possono vivere una passeggiata a cavallo accompagnati dagli istruttori, mentre Animal Adventure permette di incontrare cavalli, pony, bisonti americani, lama, daini, asinelli, caprette, pecore e altri animali della fattoria. Completano l’offerta Stable Tour e Pony Ride.

Tra le attrazioni simbolo figurano Cowboyland Railroad, il trenino tra miniere e assalti dei banditi, le montagne russe Gold Mine Train, il panoramico Cow Bus e Ranger Station, con auto elettriche per grandi e piccoli. Per chi ama mettersi alla prova ci sono Old West Game, con giochi di abilità e la nuova pista di biglie Monument Valley Track Race, il Lazo Stage, dove imparare l’arte del lazo, Fort Alamo, area giochi per bambini, e American Rodeo, con bisonte e pony meccanici. L’offerta è completata dal Charly Frenchy Beyssier Rodeo Theatre e dal Cinema 7D. Ogni giornata è animata da spettacoli come i balli country, l’Indian Show, il Magic Show e il coinvolgente Crazy Wild West & Cattle Drive, che unisce azione, comicità e acrobazie ispirate alla vita dei cowboy. Cowboyland si trova all’interno del Cowboys’ Guest Ranch, che ospita anche il Cowboys’ Restaurant con cucina Tex-Mex, il Cowboys’ Hotel, albergo a tema country con nove camere, il Cowboys’ Saloon e il Cowboys’ Western Store. Il parco si trova in via Tullio Morato 18 a Voghera (PV) ed è aperto dal 28 marzo al 2 novembre, il sabato, la domenica e nei giorni festivi, dalle 10.00 alle 18.30.

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