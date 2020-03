Covid-19, Trip.com dona 1 milione di mascherine chirurgiche all’Italia

Trip.com Group, leader mondiale nella fornitura di servizi di viaggi online, ha annunciato oggi che 1 milione di mascherine chirurgiche sono in arrivo per sostenere la lotta contro l’epidemia di Covid-19, come parte di un programma globale di donazioni. Tra queste, oltre 100.000 mascherine sono state consegnate alla rete diplomatica italiana.

Guidata dal co-fondatore e presidente della società James Liang, l’iniziativa ha visto la consegna e l’assegnazione di forniture di mascherine chirurgiche a vari Paesi. Oltre all’Italia: Corea del Sud, Giappone, Stati Uniti, Canada, Germania, Serbia, Francia, Regno Unito e Australia.

Liang afferma che la compagnia spera che la donazione faccia la sua parte nel riunire i Paesi nel tentativo collettivo di contenere il virus. “Molte strade, per fare un viaggio. Molte origini, per raggiungere un destino. Molti amici, per formare una famiglia. Molti sforzi, per ottenere una vittoria“, ha dichiarato il presidente del gruppo Trip.com James Liang. “In questo momento della lotta globale contro l’epidemia è fondamentale che tutti i Paesi si uniscano e si sostengano a vicenda per garantire una vittoria per l’umanità“.

“Nel prossimo futuro, ci faremo carico di questa sfida e sosterremmo con fermezza la ripresa dell’industria del turismo“, ha dichiarato Jane Sun, CEO del gruppo Trip.com. “Continuiamo a lavorare tutti insieme, per vincere questa minaccia ed avanzare verso un futuro entusiasmante per l’industria del turismo“.

La donazione di mascherine è solo l’ultima di una serie di azioni intraprese dal fornitore di viaggi online per ridurre al minimo l’impatto dell’epidemia e per combatterla.

Il capo degli affari internazionali del gruppo Trip.com, Leah Wang (a sinistra) presenta una donazione al console generale italiano a Shanghai, Michele Cecchi (a destra).

Verso la fine di gennaio, la società ha risposto all’iniziale esplosione dell’emergenza sanitaria in Cina estendendo le misure di cancellazione per clienti impossibilitati a viaggiare a causa di divieti di viaggio o causa condizioni mediche critiche. Man mano che la situazione ha continuato a svilupparsi, la società ha fornito aggiornamenti quotidiani sulle restrizioni di viaggio attraverso le sue piattaforme e ha ampliato il campo di applicazione delle sue politiche di cancellazione includendo anche gli operatori sanitari e coloro che non erano in grado di viaggiare a causa di restrizioni o perché’ infetti.

La società ha inoltre guidato un’iniziativa di garanzia di tutela cancellazioni che, coinvolgendo l’intera filiera industriale, ha riunito hotel e compagnie aeree per garantire che i suoi 400 milioni di utenti in tutto il mondo possano prenotare viaggi sulle piattaforme del gruppo Trip.com in completa tranquillità.

“Siamo al fianco dell’Italia in questo momento difficile e speriamo che la donazione di oggi sia di sollievo per il Paese e incoraggi le nazioni di tutto il mondo a lavorare insieme per superare queste difficoltà comuni“, ha dichiarato Leah Wang, responsabile degli affari internazionali del gruppo Trip.com “Insieme, speriamo di raggiungere presto una vittoria per l’umanità”.

“Siamo commossi da questo gesto caloroso e generoso, e siamo colpiti dai vostri sforzi durante l’epidemia. Non vediamo l’ora di lavorare insieme più da vicino per accogliere i nostri amici in Cina e in tutto il mondo in Italia e speriamo in una rapida vittoria del mondo nel contenere l’epidemia ”, ha affermato il Console Generale italiano a Shanghai Michele Cecchi.